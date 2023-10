Hastig fiskerierhvervsudvikling i Østgrønland

Redaktionen Lørdag, 14. oktober 2023 - 12:48

Der bliver landet op mod 400 tons fisk på Arctic Prime Fisheries ApS’s fiskefabrik i Kuummiut om året, mens der i perioden fra 10. september frem til starten af oktober allerede er blevet indhandlet omkring 85 tons torsk på Royal Greenlands indhandlingsanlæg i Tasiilaq, der i første omgang bestod af et indhandlingsskib, og senere er blevet skiftet ud med indhandlingscontainere i selve Tasiilaq-byen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Og de gode fiskeforekomster i det kystnære områder samt nylig etablering af endnu et indhandlingsanlæg i Tasiilaq, bliver veludnyttet af stigende antal Østgrønlandske fiskere, oplyser 27-årige Saaluaraq Uitsatikitseq, som er fisker og fanger fra Kuummiut. Han har siden starten august drevet én af Arctic Prime Fisheries fiskefartøjer i Kuummiut, hvor han og et andet lokalt besætningsmedlem udfører et succesfuldt torskefiskeri primært i Kulusuk-området. De unge fiskere fanger lidt over to tons torsk på en god dag, oplyser Saaluaraq Uitsatikitseq.

De seneste tids positive og hastige fiskeriudvikling i Tasiilaq-området har givet gode erhvervsvilkår for de stigende antal kystnært fiskere, og der er derfor behov for indsatser omkring tilvejebringelse for en hurtig overgang fra jollefiskeriet til fiskeri med større fiskefartøjer, mener den unge fisker.

Behov for større fartøjer

Antallet af fangere som er overgået fra fangererhvervet til fiskerierhvervet har de seneste år været stigende i Tasiilaq og bygderne omkring, og hvis man skal bibeholde den positive udvikling skal fiskerflåden bestå af moderne og større fiskefartøjer som er større end seks meter, påpeger Saaluaraq Uitsatikitseq.

