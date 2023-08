Hasteopgave: Kirkegård skal udvides

Thomas Munk Veirum Mandag, 07. august 2023 - 10:15

Kirkegården ved Kirkegårdsvej i Paamiut vurderes at have omkring 15 ledige gravpladser tilbage. Med omkring 20 dødsfald i byen årligt er det derfor påtrængende med en udvidelse.

Det oplyser forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq til kommunens Udvalg for Anlæg og Miljø, der understreger, at sagen er en hasteopgave.

- Selvom Paamiuts befolkningstal er faldet, så er antallet af døde pr. år ikke faldet tilsvarende således, at der er ca. 20 dødsfald årligt. Det antages, at antallet af døde i Paamiut er en god indikator for antallet af begravelser i Paamiut årligt. Derfor forventes det, at der mangler gravpladser i løbet af 2024, skriver forvaltningen til politikerne i udvalget.

Undersøger udvidelse på 1.000 m2

Forvaltningen går derfor i gang med en forundersøgelse af muligheden for at udvide kirkegården i midtbyen, der ellers er fyldt op.

- I henhold til kommuneplanen er det muligt at udvide kirkegården i planområde 20D1 mod den gamle heliport.

- Det vurderes, at udvidelsen kan give lidt over 1.000 m2 mere, skriver forvaltningen.

Udvidelsen forventes at kunne opfylde behovet for gravpladser for de kommende fem år. Anlægsarbejdet forventes udført i sommeren 2024.