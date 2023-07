Hashsmugleri fortsætter

Redaktionen Onsdag, 26. juli 2023 - 09:12

For et par uger siden blev en 28-årig mand fra Danmark idømt to et halvt års anbringelse i anstalten for domfældte for at have smuglet 11,7 kilo hash ind i landet.

Det var en enig landsret, der stadfæstede dommen fra Qaasuitsoq Kredsret. Sagen begyndte i november sidste år, hvor den 28-årige dukkede op hos Royal Arctic Line i Nuuk og bad om at få udleveret en pakke. Forinden var RAL blevet varskoet af politiet og bedt om at kontakte politiet, såfremt et bestemt pakkenummer kom i spil. Da det skete, dukkede en række betjente op for at anholde den pågældende mand.

Det skriver avisen AG.

Selv nægtede den 28-årige sig skyldig og gik efter frifindelse. Men det lykkedes ikke at overbevise hverken kredsret eller landsret om hans uskyld. Og da narkokriminalitet bliver betragtet som alvorlig lovovertrædelse skal han også betale for sagens omkostninger.

De knap 12 kilo hash blev fundet i en pakke med hundefoder, blandt andet af mærket Dentastix.

I alt blev der i Nuuk sidste år fundet 67,2 kilo hash ud af 129,6 kilo på landsplan.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: