Hashsag: Mulig erstatning til dømt

Walter Turnowsky Fredag, 09. august 2019 - 10:47

Der var glæde og kram fra familien til især en af de dømte i den store hashsag, en 29-årig kvinde. Hun slap med en dom på 2 års fængsel og kunne dermed forlade landsretten som en fri kvinde.

Den 29-årige blev nemlig kun dømt for hendes andel af smuglingen af 7 kilo hash i stedet for de 27 kilo, som anklagen lød på.

Også hendes forsvarer, Sten Balslev gav tydligt udtryk for, at han opfatter dommen som en klar sejr.

- Jeg er særdeles tilfreds med resultatet, siger han.

Det er dog den særlige situation, at kvinden har været tilbageholdt i mere end de to år, som hun er blevet dømt for. Hun blev nemlig sammen med de øvrige anholdt 24. juni 2017. Siden har sagen trukket ud. I første omgang gik der et år inden sagen var klar til at blive behandlet i kredsretten.

Og siden gik der yderligere godt et år inden parterne var klar til at behandle den i landsretten.

- Der kan blive tale om at søge erstatning for uberettiget tilbageholdelse, oplyser Sten Balslev.

Ud over at den 29-årige har siddet tilbageholdt længere end hendes dom lyder på, ville hun også havet kunnet søge om prøveløsladelse efter 2/3 af tiden, hvis dommen var faldet hurtigere. Vilkårene for hendes foranstaltning ville også have været anderledes, da hun havde kunnet afsone i det mindste en del af foranstaltningen på åben anstalt. En tilbageholdelse foregår i sagens natur bag lukkede døre.