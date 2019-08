Hashsag: Advokat er godt tilfreds

Walter Turnowsky Torsdag, 08. august 2019 - 15:50

I den store hashsag, hvor seks personer stod tiltalt for smugling og salg af næsten 60 kilo, barberede landsretten mængden ned til 27,1 kilo.

Det betød også, at foranstaltningerne falder noget mildere ud end ved kredsrettens dom for et år siden.

Landsretten nåede ligesom kredsretten frem til, at det er den 30-årige Timmy Owen Zeeb, der havde den ledende rolle i gruppen. På grund af den lave mængde hash fik han dog en betydelig mildere dom end i landsretten.

- Jeg er tilfreds med, at han har fået de 4 år i stedet for de 5 år og 8 måneder, siger hans advokat, Karina Skou til Sermitsiaq.AG.

Anklagen for smugling af hash var delt op i tre anklagepunkter; en med 7,8 kilo hash, en med 27,6 kilo hash og en med 27,1 kilo hash. Det var kun i den sidstnævnte, at landsretten dømte skyldig.

- Det er rigtigt, at vi gik efter, at han skulle frifindes i alle tre hashforhold, men jeg er selvfølgelig tilfreds med, at han er blevet frifundet i to af de alvorlige forhold og flere af de øvrige forhold (om blandt andet vold og trusler, red.), siger advokaten.

De to første anklagepunkter om smugling og salg af hash ligger tidsmæssigt tidligere end den tredje punkt. De stod på forhånd klart, at beviserne i to første punkter var svagere end i det tredje punkt. Og her nåede landsretten i modsætning til kredsretten så også frem til, at der ikke var beviser smugling af hash.

- I to forhold har landsretten netop fundet, at der ikke er beviser, så der kunne ske domfældelse, siger Karina Skou.