Hashpushere ramt af corona-krise

Redaktionen Torsdag, 23. april 2020 - 10:17

Hvordan går det med hash-rygerne i en corona-tid?

Det spørgsmål har avisen AG sat fokus på.

Rundt omkring på kloden lyder meldinger om, at cannabis-priserne er stigende. Når samfund lukker ned, er pusherne i problemer. I Norge rapporterer medierne eksempelvis om, at et gram hash før kostede 200 kroner. Nu er prisen 500 kroner.

I Grønland kan politiet ikke sige noget præcist om, hvordan prisudviklingen har været, siden landet delvist trak vindebroen op til udlandet for en måned siden. Men ifølge chefpolitiinspektør Svend Foldager tilsiger logikken, at forsyningslinjerne til det illegale marked er under pres.

Mindre mængder

– En vis del af hashen kommer ind med Atlantflyet. Det har beslag over mange år vist. Det er også klart, at de personer, som smugler hash ind, er personer, der ikke har et »anerkendelsesværdigt« formål med deres indrejse. For nuværende er det kun personer med netop et anerkendelsesværdigt formål, der får lov til at indrejse. Alene af den grund vil der komme mindre hash ind til Grønland, siger Svend Foldager til AG.

Det sætter dog ikke en fuldstændig prop i hash-smuglingen, at flyene ikke er på vingerne, som de plejer.

