Hardenberg: Air Greenland køb giver ikke mening

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 29. april 2019 - 10:36

Med 10 års erfaring inden for luftfart blander Svend Hardenberg sig nu i debatten om at købe SAS og Staten ud af Air Greenland, så Selvstyret står som eneejer.

Sermitsiaq.AG har erfaret, at den samlede pris for en de to ejerandele på 37,5 og 25 procent er aftalt til 461 millioner kroner til fordeling mellem SAS og Staten.

Det problematiske

- Det problematiske omkring den pris som nu er oplyst, er at vi ikke kender opgørelsesmetoden. Og der er i sagens natur mange opgørelsesmetoder. Den reelle pris af et luftfartsselskab skal jo alene ikke gives ud fra opgørelsen af aktivmassen bogførte værdi, og hvad kunderne giver for billetterne i dag. Den reelle værdi af et luftfartselskab skal primært ses ud fra, hvad cashflowet fra kunderne er - forstået som hvad kunderne er villige til at give for billetter i dag og i morgen, siger Svend Hardenberg, der fra 2000 til 2006 var direktør for sekretariatet og HR i Air Greenland og departementschef i Formandens Departement fra 2013 til 2015.

Han peger på, at med de nye lufthavne vil det være fair at antage, at der kommer konkurrence på disse ruter, hvilket vil sætte Air Greenland under pres.

-Det vil igen betyde, at det angivne indtægtsgrundlag ikke vil være det samme, når de nye baner står færdige, pointerer Svend Hardenberg.

Urealistisk pris

- Da jeg sad i Formandens Departement, var jeg også del af de indledende drøftelser om en evt. pris for SAS´ aktier i Air Greenland. Og den pris, som SAS ønskede på det tidspunkt, var langt under det niveau vi kan se, der nu er opgjort. Og på det tidspunkt var der ingen opbakning til at ville betale det, som SAS dengang ønskede, fordi det blev anset som værende urealistisk, afslører Svend Hardenberg.

Han forstår ikke den nuværende pris set i lyset af, at Air Greenland siden har mistet servicekontrakter og haft ekstraordinære tab, som har forværret resultatet i forhold til, hvad det kunne have været.

Intet trækker opad

- Og det er jo ikke noget, som trækker prisen opad, understreger Svend Hardenberg.

- Ja, Air Greenland har løbende store overskud, men det er desværre mere et resultat af, at man har de facto monopol, og i min optik tager for meget for sine rejser. Hvad sker der, når et andet selskab begynder at flyve, og realistisk set kun tager halvdelen for rejsen over atlanten i forhold til de priser, vi kender i dag? Resultatet vil jo være, at Air Greenland må sætte priserne op på den interne beflyvning, for at hente det hjem, de "taber på gyngerne”, fastslår den tidligere departementschef og slutter med følgende bemærkning:

- Jeg synes ikke at det giver mening…