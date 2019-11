Handlingsplan: Uju Petersen med kraftig kritik af Naalakkersuisut

redaktionen Torsdag, 14. november 2019 - 17:15

Uju Petersen (IA) er langt fra tilfreds med Naalakkersuisuts handlingsplan, der er sendt i høring.

- Det er en mangelfuld handlingsplan, siger han ifølge Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside.

Vil ikke gøre en forskel

Han er formand for udvalget for børn og familie i Kommuneqarfik Sermersooq, og han mener slet ikke, at Naalakkersuisuts handlingsplan for at mindske omsorgssvigt af børn kommer til at gøre en forskel.

- Det er helt galt. Dels er det brud på kommunernes selvbestemmelsesret, og ikke mindst er familiecentrene et tilbud til de mest udsatte børn og familier, og ikke et alment tilbud til alle, påpeger Uju Petersen, der kritiserer skarpt Naalakkersuisut.

Kommunerne er ikke inddraget

Derudover hæfter Uju Petersen sig ved, at der stort set ikke er sagsbehandling af børnesager og behandlingstilbud til børn og familier i planen.

- Tilbuddet Manu er et tilbud til alle, og derfor forventes det, at det primært er de ressourcestærke familier, der kommer til at benytte det. Der mangler tilbud, som er skræddersyet til de udsatte familier, siger formanden for udvalget for børn og familie i Sermersooq.

Uju Petersen påpeger således, at kommunerne ikke har været inddraget til arbejdet.

- Under forløbet har der været en enkelt workshop og en seminariedag, hvor de centrale punkter ikke har været drøftet, lyder det fra Uju Petersen.