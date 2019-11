Handikaptalsmand: Flere personer med psykisk sygdom er hjemløse

Redaktionen Søndag, 10. november 2019 - 13:50

I sidste uge skrev Sermitsiaq i nr. 44 om en ung psykisk syg kvinde, der efter at have været indlagt på psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital blev udskrevet til hjemløshed og henvist til herberget Kialaarfik, da kommunen ikke havde en bolig til hende.

Hun er desværre ikke et enkeltstående tilfælde, da Handikaptalsmandsinstitutionen Tilioq også har fået flere henvendelser fra pårørende til personer med en psykisk sygdom, som fortæller, at deres pårørende med en psykisk sygdom er hjemløs, og at de ikke ved, hvad de skal gøre, da kommunen ikke vil hjælpe, men blot henviser vedkommende til herberget, Kialaarfik.

– Det sidste man har brug for som person med psykisk sygdom er, at blive henvist til et herberg. Det er meget sørgeligt, at vi i Tilioq også får henvendelser om det. Det er meget frustrerende. Og når de så alligevel får tilbudt et sted at bo, så er det ofte meget dårlige forhold de kommer til at bo i. De bofælleskaber eller kollektiver til mennesker med psykisk sygdom er dårlige og gamle boliger, som ofte er i dårligt miljø, siger handikapstalsmand Christina Johnsen til avisen Sermitsiaq.

