Handicapugen: Om at være i frit fald

Redaktionen Onsdag, 18. oktober 2023 - 10:46

Det er stærkt rørende læsning.

Den følelse må de fleste være efterladt med efter at have studeret en ny rapport om handicappedes vilkår, som blev fremlagt i forsamlingshuset i Nuuk – netop i handicapugen, uge 41.

Det skriver avisen AG.

Rapporten har afsæt i et seminar i Ilulissat i foråret med over 100 deltagere under temaet »Individet i fokus«, som handicaptalsmandsinstitutionen, Tilioq, stod bag.

På det seminar fortalte 29-årige Niels Skifte fra Maniitsoq sin bevægende historie, og den er gengivet i den nye rapport, der har fået titlen »Drømme kan realiseres«. Hans forløb startede, da han blev ramt af en blodprop, mens han var i gang med læreruddannelsen. Den efterlod ham lammet og uden sprog.

Niels Skifte fortæller i rapporten om at være overladt til sig selv i en meget svær situation. Han var i frit fald og blev ikke grebet af systemet. Han blev sendt alene til Rigshospitalet. Uden at kunne gå eller tale. Da han kom tilbage til Grønland, blev han mødt af flere mure og ingen anden hjælp end muligheden for førtidspension. Det ville han ikke. Han ville genoptrænes og ud i samfundet igen. Da det ikke kunne lade sig gøre heroppe, tog han med sin daværende kæreste til Danmark i nærheden af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Her genoptrænede han i et års tid.

- Jeg havde store fremskridt i Danmark. Min motivation blev højere. Min selvopholdelsesdrift blev højere. Jeg blev stærkere, fortalte Niels Skifte, der endnu helt ikke har genvundet al sin styrke og taleevne. Han bor igen i Grønland og er nu det, han ellers ikke ville være: førtidspensionist.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: