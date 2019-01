Handicaptalsmand: Nødvendigt med tidsfrister i sagsbehandlingen

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 24. januar 2019 - 14:45

- Borgerne bliver langsomt nedbrudt under den lange ventetid, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen, der oplyser, at der er borgere, der i flere år har ventet på en tilkendelse af førtidspension og i ventetiden kan borgerne stå helt uden indkomst.

Med afsæt i sagen fra nordkommunen, hvor det tog tre år før en moder fik tilkendt en støtteperson til sin handicappede datter, noterer Chrtistina Johnsen, at der gik over fire måneder, før kommunen tog sig tid til at svare på ombudsmandens henvendelser.

Sager syltes

- Hos Tilioq får vi jævnligt henvendelser om langsommelig sagsbehandling. Dette finder jeg stærkt kritisabelt. Endnu mere katastrofalt er det, at der ingen konsekvens er for at sylte sagerne i en kommune. Vi så gerne, at der i en nye handicaplov var fastsat helt klare frister for, hvor lang tid en sag må cykle rundt i systemet, og at det skal have konsekvenser, hvis en kommune ikke overholder de fastsatte tidsfrister, fastslår handicaptalsmanden i en pressemeddelelse og slår fast:

- Samfundet har brug for handling nu.