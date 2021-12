Handicaptalsmand: Ingen med handicap skal stå alene

Kassaaluk Kristensen Fredag, 03. december 2021 - 18:01

For mange personer med handicap i Grønland byder hverdagen på ensomhed og en følelse af at være alene. Den nye handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen vil arbejde for nye strukturer i samfundet og nye løsninger, så der kan skabes et bedre samfund for personer med funktionsnedsættelse.

- Et vigtigt skridt på vejen er aktivt at ændre synet på personer med handicap og aktivt at inddrage alle i samfundet. At vi skaber mulighederne for det fra politisk side, at vi som borgere griber denne mulighed og inddrager personer med handicap i hverdagen, på arbejdspladserne, uddannelsessteder og i fritidsaktiviteter, siger Anja Hynne Nielsen i sin tale i anledning af FN’s internationale handicapdag, den 3. december.

Tilioq har i en årrække arbejdet for inklusion af personer med handicap, og Anja Hynne Nielsen nævner fire centrale indsatsområder, der skal sikre at personer med handicap kan leve et liv på lige fod med andre.

De fire centrale indsatsområder er:

Uddannelse og læring

Bolig

Styrkelse af civilsamfundet

Handicapforståelse og tabuer

Løsning er individuel

Anja Hynne Nielsen havde første arbejdsdag den 1. december. Hun understreger, at man skal finde alternative løsninger for at inkludere alle personer med handicap i samfundet.

- Løsningen er ikke den samme for alle personer med handicap, heller ikke selv om de har samme handicap. Der skal også være en mulighed for at træffe individuelle valg, siger hun.

Hun beretter, at man i dag udelukker børn og voksne med funktionsnedsættelser fra at deltage i sport, kulturelle aktiviteter eller fra at arbejde. Handicaptalsmanden påpeger, at der skal mere viden, nysgerrighed og hjælpsomhed til, så samfundet bliver mere behagelig for alle.

Dyrt ikke at sætte tidligt ind

I sin tale understreger Anja Hynne Nielsen, at det kan blive dyrt for samfundet, hvis man ikke sætter tidligt ind med indsatser for personer med handicap. Med den rette indsats er der gode chancer for, at flere kommer på arbejdsmarkedet, at flere pårørende bliver aflastet og flere personer med handicap bliver selvhjulpne.

Anja Hynne Nielsens vision er, at Grønland ikke kun på papiret efterlever FN’s Handicapkonvention:

- Min vision er, at vi i Tilioq kan arbejde for en reel inklusion i samfundet af personer med både synlige og usynlige funktionsnedsættelser samt for en forståelse af og respekt for diversitet. Tilioq vil være en aktiv samarbejdspartner, vidensinstitution og -producent, og sikre at personer med handicap med handicaps rettigheder bliver almene og bliver indtænkt i al politi både nationalt og kommunalt, siger hun.