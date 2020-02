Handicaptalsmand:  Genkendeligt scenarie

Jette Andersen Lørdag, 29. februar 2020 - 10:16

Men hun siger, at hun genkender de problemstillingen, som Hans Inuusuttoq beskriver.

- Intet menneske ønsker at komme i den situation, hvor han eller hun skal bede om hjælp. Intet menneske ønsker at få et handicap.

- Vi får utroligt mange henvendelser fra borgere, der føler sig glemt eller ligefrem ignoreret. Mange af dem, der får en hjerneblødning eller blodprop, har brug for hurtig hjælp. De eksperter, vi taler med, forklarer, at man faktisk kan begrænse mange af de følgeskader den gruppe borgere får, hvis man hurtigst muligt giver den rette hjælp og støtte. Det er livet, der ændrer sig på et splitsekund og pludselig kan man ikke leve det liv, man var vant til.

Det er ikke kun personen, der får et handicap, som rammes. Det er hele familien. Ved at sætte en hurtig og effektiv indsats ind og hjælpe den ramte og familien, er chancerne for at skaden ikke bliver større langt bedre. Det er faktisk muligt at genvinde nogle af de tabte færdigheder med en hurtig indsats. Men vi ser desværre at der går alt for lang tid før hjælpen tilbydes og så bliver det rigtig svært. Mange havner i håbløs gæld eller bliver boligløse. Folk ved ikke, hvor de skal henvende sig og hvilken hjælp de kan få. Når borgeren bliver udskrevet til eget hjem, står de ofte helt alene. Vi hører fra rigtig mange borgere, at de føler sig til besvær, når de henvender sig kommunen og mange føler sig mistænkeliggjort. De bruger mange ressourcer på at forklarer deres situation og ofte ved de slet ikke, hvilken hjælp og støtte de kan få. Mange har også svært ved at udfylde diverse papirer og formularer de får. Mange bliver end ikke vejledt om de klagemuligheder der er. Jeg håber, at Hans og alle andre i lignende situationer, får den bisidder, de ifølge loven har ret til. Den nye lov om støtte til personer med handicap ER trådt i kraft og den skal følges, siger Christina Johnsen.