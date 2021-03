Handicaps: Hverdagsliv skal dokumenteres i filmprojekt

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. marts 2021 - 11:44

Personer med handicaps vil i en ny dokumentarserie skildre deres livshistorie, oplyser Tilioq i en pressemeddelelse.

Serien har titlen ”Jeg er ikke mit handicap” og vil vise, ”hvordan samfundet kan skabe barriere for personer med handicap, men også hvordan samfundet og menneskene i det, kan fjerne disse barrierer, så personer med handicap kan leve på lige fod med alle andre”.

Premiere til oktober

Det er planen, at dokumentarserien skal have premiere til oktober i år under den nationale handicapuge, og der er lagt op til, at ældstetrinnet på folkeskolerne og gymnasieklasser kan arbejde med dele af serien.

Det er planen at belyse fire overordnede funktionsnedsættende handicaps: fysisk, psykisk, intellektuel og sensorisk, oplyses det.

Filminstruktøren

Filminstruktør Aka Hansen, der skal lave serien, siger om opgaven:

- Jeg går ind i dette projekt fordi, der mangler at blive sat fokus på forholdende for personer med handicap i Grønland. Og det vil jeg gerne være med til at bidrage til. Jeg glæder mig til at møde folk, lytte til deres historier og gøre dem tilgængelige for den brede befolkning. Det er nogle historier som ikke ofte bliver fortalt, men det er vigtigt for hele samfundet at kende til. Så derfor er jeg glad for at samarbejde med Tilioq om dette projekt.

Projektet er støttet af NunaFonden, Royal Arctic Line og med penge fra Tips- og Lottomidlerne.