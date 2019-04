Handicappede bliver spist af med en redegørelse

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 26. april 2019 - 13:29

Grønland bør overholde FN’s konvention om personer med handicap.

Det mener Inuit Ataqatigiit’s medlemmer i Inatsisartut. De har fremsendt et beslutningsforslag, der pålægger Naalakkersuisut at lave et forslag til en national handlingsplan senest om et år.

Naalakkersuisut mener dog ikke, at en national handlingsplan for at sikre, at Grønland følger FN’s konvention for personer med handicap, er på sin plads.

I hvert fald ikke endnu.

Handicaploven

Naalakkersuisuts har fremsat en lov om personer med handicap. Hvis loven bliver vedtaget i Inatsisartut skal den træde i kraft 1. januar 2020.

Set i det lys mener Naalakkersuisut, at loven skal have lov til at virke og implementeres i kommunerne, før Naalakkersuisut kan lave en national handlingsplan.

- Desuden skal Grønland i august/september 2020 til eksamination ved FN’s handicapkomite. Forarbejdet til denne eksamination samt de konkluderende observationer, som komiteen fremlægger på baggrund af eksamination vil også være relevante at inddrage, skriver Naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, Martha Abelsen i sit svarnotat.

Redegørelse om fem år

Martha Abelsen understreger i sit svarnotat, at Naalakkersuisut prioriterer arbejdet for at sikre, at konventionen om personer med handicap følges i landet.

Derfor foreslår Naalakkersuisut i stedet, at dagsordenen ændres, så Naalakkersuisut kan lave en redegørelse om vilkår for personer med handicap senest i 2023.

Beslutningsforslaget blev behandlet i Inatsisartut i går, torsdag den 25. april og er sendt videre til Udvalg for familie og sundhed. Punktet vil blive andenbehandlet i Inatsisartut den 16. maj.