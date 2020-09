Handicappede børn har tre gange så stor risiko for at blive misbrugt seksuelt

Videnskab.dk, Merete Lindstrøm Onsdag, 30. september 2020 - 10:30

Red Barnet Grønland Formand for Red Barnet i Grønland Jonna Ketwa, genkender problemstillingen og efterlyser tal på området. - Det jeg kan sige er, at børn og i særdeleshed børn med fysiske eller mentalt problemer har sværere ved at forsvare sig. Børn, der er mentalt udfordrede, er oftere ofre for mobning og overgreb. Men jeg kan ikke sige, at børn med handicap er mere udsatte, for det har vi desværre ingen tal for her i landet endnu.

Fra år 2001-2012 blev 8.039 skolebørn udsat for en seksuel forbrydelse, som de alene eller sammen med deres forældre anmeldte til politiet.

Nu har danske forskere fået adgang til anmeldelsesregisteret med de 8.039 politirapporter og fundet ud af, at der er en stor overvægt af børn med mentale handicap.

Helt præcist har børn med mentale handicap tre gange så stor risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb sammenlignet med børn uden handicap.

- Det er et virkeligt grundigt, flot og meget vigtigt studie. Jeg synes, det var virkelig skræmmende at se de her tal, siger professor på København Universitet og børne- og ungdomspsykiater i Region Hovedstadens Psykiatri Anne Thorup til Videnskab.dk.

Hun har ikke taget del i det nye studie.

- Når man taler om børn med autisme og ADHD, så tænker man ofte på vanskeligheder i dagligdagen og har fokus på, at de skal have hjælp i skolen. Man glemmer, at de generelt er mere sårbare og i højere risiko for at blive udsat for de her former for overgreb, siger Anne Thorup.

Svært ved at sige fra

Seniorforsker hos VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) Mogens Christoffersen har lavet det nye studie, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Journal of Interpersonal Violence.

Mogens Christoffersen gætter på, at det er børnenes handicap, der gør dem mere udsatte.

- De har sværere ved at sige fra. De mangler ofte et beskyttende netværk. De har sværere ved at gennemskue faresignaler og forstå, hvornår noget er forkert. De har typisk også lavere selvværd og stoler mindre på sig selv,« siger han til Videnskab.dk.

Tag barnet seriøst

Ifølge Anne Thorup er det vigtigt at være ekstra opmærksom på børn med mentale handicap.

- Man skal selvfølgelig ikke blive paranoid som forælder, men det er vigtigt, at man tager barnet seriøst, hvis det er ked af det og ikke trives. Og så er det vigtigt, at vi husker på, at de her handicap ikke kun handler om, at man skal lære at sidde stille i matematiktimen. De griber ind i alle aspekter af livet, siger hun til Videnskab.dk.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at risikoen for overgreb generelt er meget lav. I alt 1,2 procent af alle skolebørn blev misbrugt. Det er dén lave risiko, der bliver tre gange højere.