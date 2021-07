Handicapområdet: Udadreagerende beboere stiller højere krav til personale

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 12. juli 2021 - 17:02

Døgninstitutioner for personer med handicap har i højere grad end tidligere beboere, der har adfærdsforstyrrelser, som ligger ud over deres primære handicap.

Det fortæller departementet for børn, unge og familier i en årsberetning for døgninstitutionsområdet i 2020.

- Det stiller krav til øget specialisering af pædagogikken. Desuden fremhæver institutionen, at adfærdsforstyrrelserne giver et behov for en afdeling, hvor personer med adfærdsforstyrrelser samles, således, at den øvrige beboergruppe ikke påvirkes negativt af beboere med adfærdsforstyrrelser, lyder det i departementets årsberetning.

Ifølge en analyse lavet af Socialstyrelsen i 2019 har 91 ud af 131 beboere mere end én kendt diagnose. Det svarer til 69 procent af beboerne i døgninstitutioner for personer med handicap. Ifølge årsberetningen er tendensen stigende.

Udadreagerende adfærd fra beboerne har også den konsekvens, at der er opsigelser fra flere steder årligt. Nogen institutioner påpeger, at mulighed for efteruddannelse på området kan være med til at fastholde personale, da personalet kan blive bedre til at rumme og håndtere beboernes adfærd.

Handleplaner mangler

Der er i alt syv døgntilbud for personer med handicap i Nuuk, Sisimiut, Maniitsoq, Ilulissat og Qaqortoq. Derudover er der tre døgntilbud til børn og unge med handicap i Tasiilaq, Uummannaq og Nuuk. I slutningen af 2020 var der i alt 132 beboere.

Ifølge departementets årsberetning opleves samarbejdet med kommunen som udfordrende for døgninstitutionerne. Det går igen, at institutionerne i mange tilfælde ikke modtager handleplaner fra kommunerne rettidigt, og at det kan være svært at få kontakt til den relevante sagsbehandler om enkelte beboere.

- Sidstnævnte giver anledning til frustration for forældre til børn med handicap. En enkelt institution beretter, at repræsentanter fra kommunen i nogle tilfælde udebliver fra aftalte møder, oplyser departementet.

Forbedringer i fokus

Departementet oplyser endvidere, at der er fokus på at forbedre samarbejdet mellem kommuner, døgninstitutioner og Socialstyrelsen i den kommende strategi for døgninstitutionsområdet frem mod 2030.

I slutningen af 2020 er der anført i alt 126 personer med handicap som anbragt i Danmark, da anbringelse i Grønland ikke var en mulighed på anbringelsestidspunktet. Det skyldes blandt andet, at de eksisterende døgntilbud i Grønland ikke kan tilbyde tilstrækkelig pædagogisk støtte, som imødekommer borgernes handicap.