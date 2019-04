Handicapcenteret Pissassarfiks første år

Redaktionen Søndag, 14. april 2019 - 15:51

Det store handicapcenter Pissassarfik i Sisimiut ser stadig nyt og flot ud udefra. Med bred rampe til hoveddøren med automatiske døre uden fodtrin har stedet det første år budt børn, unge og voksne med handicap samt deres pårørende og fagpersoner velkommen til huset. I en brochure med overskriften “mennesket og handicappet”, der ligger på en hjørnesofa i aulaen, kan de få vejledning, rådgivning, udredning, undervisning, kurser, terapi og træning i forhold til fysiske, psykiske, talesproglige og kognitive handicap. Formålet er at forbedre livskvaliteten og mulighederne for en meningsfuld tilværelse for borgere med handicap.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Fungerende leder på Pissassarfik Nûno Motzfeldt-Skovgaard kalder det første år for Pissassarfik for et kravlestadie.

- Vi har lige haft et års jubilæum. Man kan sige, at huset jo stadig er på kravlestadiet. Det er stadig nyt, ikke kun for os, men også for brugerne. Vi har i det første år kørt med nogle forsøg i starten her i Sisimiut for at finde ud af, hvordan vi skal arbejde med borgere. Dernæst har vi ud fra de erfaringer åbnet op for borgere fra hele landet. Det er stadig til vurdering. Vi samler hele tiden op for at vurdere om det er godt nok, eller om det kan gøres bedre, siger Nûno Motzfeldt-skovgaard.

Pissassarfik har på det første år på baggrund af visitationer fra kommunerne modtaget borgere med handicap og deres pårørende eller støttepersoner til et ophold og forløb på 14 dage. På det første år har personalet i Pissassarfik oplevet udfordringer med logistik for at kunen få en borger med handicap med i et forløb sammen med enten en pårørende eller støtteperson.

