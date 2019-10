Handelskrig sætter spor i Kinas økonomi

Ritzaus Bureau Fredag, 18. oktober 2019 - 11:31

Kinas økonomiske vækst var i tredje kvartal den laveste i næsten 30 år.

Bruttonationalproduktet voksede med 6,0 procent. Det oplyser Kinas statistiske bureau, NBS, fredag ifølge AFP. Det er det laveste niveau siden 1992.

I andet kvartal lød væksten på 6,2 procent.

- Den nationale økonomi har holdt sin overordnede stabilitet i de første tre kvartaler, siger Mao Shengyon, der er talsmand for NBS.

- Men vi må være opmærksomme på, at økonomien ligger under for presset fra de komplicerede og alvorlige økonomiske forhold både hjemme og i udlandet.

Ifølge Dansk Industri er det særligt kinesernes handelskrig med USA, der sætter sine tydelige spor i kinesisk økonomi.

Kinas eksport til USA er faldet med 20 procent over det seneste år, og det svækker væksten i Kina, siger chefanalytiker i DI Allan Sørensen.

Både Den Internationale Valutafond (IMF) og OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) venter, at væksten i Kina falder til under 6 procent næste år.

Kina har en økonomisk målsætning om en vækst på 6,0-6,5 procent i 2019.

Væksten i Kina er trods nedgangen dog stadig høj. Ifølge DI står Kina fortsat for en tredjedel af den samlede vækst i verdensøkonomien.

- Kinas økonomi skyder en fart, som vi andre kun kan kigge misundeligt på, siger han og tilføjer:

- Selv om væksten er gået ned og er den laveste i mange år, er der stadig utrolig høj vækst. Seks procent om året er jo ikke noget, vi finder på markederne i Europa.