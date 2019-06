Handelskrig mellem USA og Kina: Priser på sjældne jordarter er steget

redaktionen Lørdag, 15. juni 2019 - 14:24

Hvilke strategier indgår i handelskrigen mellem USA og Kina? Har Grønland noget at byde på?

Prisen på dysprosium, som er én af de 17 sjældne grundstoffer, gik 50 procent i vejret i sidste uge. Ifølge Kitco og Tradium er budprisen nu 285 dollars per kilo. Prisen for et andet, vigtigt segment, neodym, er gået op med 25 procent, så metallet nu handles til 65 dollars per kilo. Neodym og søstermetallet praseodym er de kritiske metaller, der gør vindmøller og hybridbiler effektive.

Handelskrigen mellem USA og Kina er kommet op i gear, og situationen med de sjældne jordarter er nu i fokus for amerikanske nyhedsmedier som Los Angeles Times og CBS News.

Det globale marked for metallet dysprosium er blot på få tusinde tons. Men hvilke tusinde tons? De få tusinde tons, som er kritiske for avanceret militær isenkram som kampfly og missiler. Kina står for 80 procent af USAs forsyninger af de såkaldte sjældne jordarter. Men når det drejer sig om de tunge og helt sjældne metaller som dysprosium og terbium, er afhængigheden tæt på 100 procent.

Danmark er sammen med flere andre europæiske lande samt Canada og Australien partner i udviklingen af nutidens mest avancerede krigsfly, det amerikanske Lockheed F-35 Joint Strike Fighter. Dette fly er spækket med avanceret teknologi og er stadig i udvikling. En række metaller er kritiske for projektet.

