Handelsaftale med USA er på ønskesedlen

Thomas Munk Veirum Torsdag, 10. juni 2021 - 07:43

Grønlandske fiskeriprodukter skal have en mere direkte adgang til det nordamerikanske marked, og det er én af grundene til, at Naalakkersuisut ønsker at forhandle en handelsaftale på plads med USA.

Naalakkersuisut bragte spørgsmålet om en handelsaftale på banen, da den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken besøgte Grønland.

Det oplyser naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg (N), i et svar til Jens-Frederik Nielsen (D).

I svaret redegør Pele Broberg for de handelshindringer, der i dag gør det vanskeligt at få grønlandske produkter ind på det amerikanske marked.

Great Greenland-produkter ikke tilladt

Det drejer sig blandt andet om amerikansk lovgivning og toldsatser, der besværliggør samhandlen. Med hensyn til lovgivning har USA eksempelvis et forbud mod import af produkter fra havpattedyr. Loven betyder blandt andet, at det ikke er tilladt at sælge produkter fra Great Greenland i USA.

Med hensyn til fiskeriprodukter har USA også lovgivning, der kræver, at eksporterende selskaber skal kunne bevise, at de har indført standarder for bifangst, der er sammenlignelige med de amerikanske standarder for kommercielt fiskeri.

Broberg peger også på, at grønlandske eksportvare traditionelt er blevet transporteret mod øst og igennem Danmark, og det er måske ikke hensigtsmæssigt, hvis USA skal være endestationen.

For at forbedre adgangen til det amerikanske marked har Naalakkersuisut sagt til udenrigsminister Blinken, at man ønsker en handelsaftale med landet.

Pituffik-aftale kan bane vej

Med aftalen håber man eksempelvis at kunne fjerne told fra grønlandske produkter, der skal ind i USA.

Pele Broberg henviser også til aftalen, der blev indgået med USA i 2020 omkring servicekontrakter på Pituffik. Her blev lagt op til at arbejde frem imod at skabe et fast formelt forum, hvor Grønland og USA mødes og her drøfter fælles interesser

- I denne forbindelse kan man afsøge muligheder for at imødekomme handelshindringerne mellem Grønland og USA, skriver Pele Broberg i svaret til Demokraatits formand Jens-Frederik Nielsen.

Partiformand og tidligere naalakkersuisoq for erhverv Jens-Frederik Nielsen er positiv over, at Naalakkersuisut arbejder på en handelsaftale med USA.

Demokraatits formand: Handelsaftaler er livsnødvendige

- Det er i tråd med, hvad vi arbejde på inden regeringen skiftede. Vi nåede en milepæl, da Steen Lynge varetog området og var med til at lave aftalen om Pituffik, siger Jens-Frederik Nielsen.

Han minder om, at det tidligere Naalakkersuisut var nået langt i forhandlinger om en handelsaftale med Storbritannien, og han håber, at det nye Naalakkersuisut kan lande aftalen.

- De her aftaler, som kan fritage vores fiskeriprodukter fra told, er livsnødvendige for vores eksport og beskæftigelse, siger Jens-Frederik Nielsen.