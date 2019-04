Hammeken kan endelig ånde lettet op

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. april 2019 - 15:46

Det er en såkaldt VSA (Vessel Sharing Agreement) fra den islandske konkurrencestyrelse (ICA) der nu er godkendt og som sikrer, at de to rederier kan etablere et vigtigt samarbejde om samsejling mellem Grønland og Island.

- Det er ikke mindre end historisk for Grønland, Island og for den sags skyld Færøerne, at den islandske konkurrencestyrelse i dag har sagt ja til en effektivisering af den vestnordiske søfragt. Det er godt at se, at vi til og fra Island nu kan operere på vilkår, som også ses andre steder i verden, hvor man konkurrerer på service samtidig med at dyr skibskapacitet deles. Det bringer både omkostninger og miljøbelastning ned, udtaler CEO i Royal Arctic Line, Verner Hammeken.

Samarbejdet har været en vigtig brik i transformationen af Royal Arctic Line, og derfor er man på rederiet glade for, at den sidste byggesten i samarbejdet nu er lagt, lyder det i en pressemeddelelse fra rederiet.

- Vi glæder os til at kunne tilbyde vores kunder gode fragtpriser og ugentlig service hele året. Det bliver blandt andet muligt, fordi aftalen med Eimskip sikrer os stordriftsfordele, der vil gøre sejladsen både billigere og bedre, udtaler CEO for Royal Arctic Line, Verner Hammeken.

Det betyder godkendelsen: