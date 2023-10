Hamas-hær: 13 fanger i Gaza er dræbt under israelske angreb

Ritzaus Bureau Fredag, 13. oktober 2023 - 07:24

Den væbnede gren af Hamas siger fredag, at 13 tilfangetagne israelere og udlændinge er dræbt i Gaza under israelske flyangreb inden for det seneste døgn.

De er dræbt på "fem steder", som blev angrebet af de israelske bombefly, hedder det i erklæringen fra Ezzedine al-Qassam Brigaden.

Men der sættes ikke nationalitet på de døde.

Militante Hamas-folk gik lørdag til angreb på mindre israelske bysamfund nær Gaza, mens der fra enklaven blev sendt mange hundreder raketter mod Israel.

Ifølge Israel tog angriberne over 150 personer som gidsler og førte dem til Gaza.

Israel har besvaret angrebet med intense bombardementer af Gaza, der har 2,4 millioner indbyggere. Her meldes mindst 1500 mennesker dræbt.

Israels militær har endvidere oplyst, at det har fundet cirka 1500 døde Hamas-krigere inde i Israel, som blev ofre, da Israel fik etableret en modoffensiv på det overraskende angreb.

Den palæstinensiske enklave Gaza er på størrelse med Mors i det nordlige Jylland.

Israels hær har iværksat en total blokade af Gaza, mens det bomber området.

Samtidig er der opstået mangel på vand, mad, elektricitet og benzin i enklaven. Det har fået FN til at advare om en meget alvorlig humanitær krise.

Israel har fredag givet en million palæstinensere et døgns frist til at lade sig forflytte mod syd fra den nordlige del af Gaza. Ordren er givet forud for en ventet landoffensiv ind i Gaza By med det formål at knuse Hamas.

Hamas har givet borgerne i Gaza besked om at ignorere kravet fra Israel.

FN advarer om, at det er umuligt at flytte så mange mennesker på så kort tid.