Under halvdelen af de inviterede har fået booster

Merete Lindstrøm Fredag, 14. januar 2022 - 16:44

5980 borgere på 18 år og opefter har fået invitation til en boostervaccine onsdag og torsdag denne uge i hovedstaden.

Ifølge sundhedsledelsens tal så har 2289 borgere været forbi og fået stikket. Nogle få af personerne har fået deres første eller andet stik i disse dage.

Det svarer til at omkring 38 procent af de inviterede har sagt ja tak til tilbuddet om en tredje vaccine i Nuuk.

Syge og nærkontakter ingen adgang

Det er alle borgere som har fået 2. vaccination mod Covid-19 for mere end fire og en halv måned siden, der er inviteret.

Personer der har været smittet med Covid-19 inden for de seneste 30 dage eller som er nærkontakt til en nuværende smittet har ikke mulighed for at få boostervaccinen.

Fredag har det været de yngstes tur. Her er det de 5-11 årige der har været inviteret. Det drejer sig om 1709 børn der har haft mulighed for at få første stik med Pfizer/BioNTech.

Klokken 11 havde godt 100 børn været igennem og fået deres første vaccine.

Fordeling pr. dag

Onsdag d. 12/1: 3152 inviteret – 1328 vaccineret

Torsdag d. 13/1: 2828 inviteret – 961 vaccineret i alt 5980

Fredag d. 14/1: 1709 inviteret – 104 vaccineret (data trukket indtil kl. 11)