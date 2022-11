Under halvdelen af de ældre takker ja til vaccine

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 17. november 2022 - 12:52

Sundhedsvæsenets vaccineprogram mod Covid-19 rulles ud dette efterår. Her er det borgere på 50 år og ældre samt personer under 50 år, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, der får tilbud om coronavaccine. Borgere 65 år og ældre får også tilbudt influenzavaccine.

Men under halvdelen af borgere på 50 år og ældre har indtil videre lagt arm til det fjerde stik. Og det kan betyde, at der er risiko for, at flere indlægges på grund af et svært sygdomsforløb, påpeger landslæge Henrik L. Hansen.

- Da vaccinationsdækningen er lavere end sidste år, er der risiko for flere indlagte end der var i perioden januar-marts 2022, siger landslæge Henrik L. Hansen.

Mindst andel i Diskobugten

Tilslutningen til vaccine nummer fire til borgere på 50 år og ældre, varierer en del mellem sundhedsvæsenets regioner.

En opgørelse viser, at 32,8 procent af personer på 50 år og ældre har takket ja i Region Disko, mens andelen er størst i Region Qeqqa med 60,4 procent i samme aldersgruppe.

Kilde: Landslægeembedet For hele aldersgruppen på 50+ år ser det sådan ud:

7.987 borgere på 50 år og ældre har sagt ja til stik nummer fire. Det svarer til 44,9 procent.

Hvis vi kigger på borgere, der er 65 år og ældre, har 3.175 takket ja til vaccinen dette efterår. Det svarer til 58,8 procent af den aldersgruppe.

- Der er relativt mange på 65 år og ældre, som ikke er vaccineret. Det er fortsat ikke muligt at forudse, hvordan Covid-19 vil udvikle sig hen over vinteren. Konsekvenserne af den lavere vaccinationsdækning i denne vinter kan ikke med sikkerhed forudses på nuværende tidspunkt, siger han.

Lavere tilslutning for hvert stik

Henrik L. Hansen forklarer, at der er lavere tilslutning til vaccinen blandt borgere over 50 år, i forhold til andelen af borgere i samme aldersgruppe, der har modtaget tilbud om vaccinen i Danmark. Her er det 67,7 procent af alle på 50 år og op, der har takket ja.

Men tilslutningen bliver ikke kun lavere blandt de ældre for hvert stik, der bliver tilbudt, påpeger Henrik L. Hansen.

Tørre tal om andel af vaccinerede:

40.580 personer på 18 år og ældre har fået et stik (87%)

38.236 personer på 18 år og ældre har fået to stik (83%)

23.214 personer på 18 år og ældre har fået tre stik (54%)

Landslægen har et bud på, hvad begrundelsen kan være for, at færre borgere uanset alder, fravælger at modtage vaccinen mod Covid-19.

- Der er ikke nogen undersøgelser af, hvorfor borgere fravælger de næste vacciner. Men vi ved, at relativt mange får bivirkninger af coronavaccinen, i forhold til f.eks. andel af borgere der får bivirkninger af influenzavaccinen. Det kan være en grund til, at borgerne fravælger at få endnu en vaccine, siger Henrik L. Hansen.

Han påpeger samtidig, at nogle borgere formentlig fravælger vaccinen fordi Omikron-varianten, ikke giver lige så stor risiko for et alvorligt sygdomsforløb som de tidligere varianter.

Opfordrer til vaccine

Landslægen mener ikke, man skal undervurdere risikoen, selvom alt ser fredeligt ud lige nu. Han opfordrer fortsat til at alle på 50 år og ældre tager imod tilbuddet om booster-vaccination med den variantopdaterede covid-19-vaccine som aktuelt tilbydes. Informationer om vaccinationstidspunkter fremgår af landslægeembedets hjemmeside.

2.124 personer over 65 år har takket ja til influenzavaccinen, det svarer til 38,9 procent af aldersgruppen.