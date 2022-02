Halvårsrapport: Neqi har kørt med skjult underskud i flere år

Thomas Munk Veirum Torsdag, 10. februar 2022 - 07:45

En kæmpe skandale har givet uro om KNI siden november 2020, hvor offentligheden for første gang fik oplysning om, at lagrene i KNI var pustet gevaldigt op i regnskaberne. Skandalen præger også halvårsrapporten, hvor der blandt andet står, at man fortsat er i gang med den økonomiske oprydning i selskabet.

Selskabet fortæller, at man håber at blive færdig med oprydningen i dette regnskabsår, så man næste regnskabsår kan starte på en frisk.

På trods af uroen har KNI fra 1. april til 30. september 2021 præsteret et samlet resultat før skat på 32,5 millioner kroner.

KNI er selvstyrets handels- og servicevirksomhed, der blandt andet står for salg af daligvarer i byer og bygder samt salg af brændstof, og omsætningen for halvåret landede på 1,2 milliarder kroner.

Indregnet tab på 20,8 millioner kroner

Resultatet er sammensat af et positivt resultat i Polaroil og negative resultater i varedivisionen og i Neqi A/S, fortæller selskabet i en pressemeddelelse.

KNI gør opmærksom på, at der i halvårsregnskabet er indregnet negative korrektioner af resultatet med 20,8 millioner kroner, som skyldes til usikkerheder i det aflagte regnskab for 2020-21.

Rodet i regnskaberne er gået hårdt ud over slagteriet Neqi, som er et datterselskab i KNI-koncernen.

KNI skriver, at man nu kan se, at Neqi reelt har givet underskud i flere år:

Vil understøtte Neqi

- Efter korrektion for uberettigede transaktioner er det korrekte billede i dag, at Neqi A/S igennem en længere årrække har været underskudsgivende.

- KNI har besluttet, at vi som moderselskab understøtter Neqi A/S økonomisk, indtil de fremtidige økonomiske rammer for selskabet er endeligt afklaret. KNI er i dialog med Selvstyret om håndtering af denne problemstilling og forventer en løsning inden udgangen af indeværende regnskabsår, skriver selskabet.

KNI har tidligere fortalt, at Neqis egenkapital er smuldret til at være negativ med 29 millioner kroner, og ved seneste regnskab blev egenkapitalen banket ned til et minus på hele 56 millioner kroner. Et beløb virksomheden ikke selv har chance for at indhente, hvorfor der skal laves en aftale med Naalakkersuisut.

Tilfreds bestyrelsesformand

Selskabets nye bestyrelsesformand Svend Hardenberg er umiddelbart tilfreds med, at oprydningen skrider fremad. Han advarer dog også om økonomiske udfordringer på længere sigt på grund af fraflytning fra bygderne:

- Det er med tilfredshed bestyrelsen kan konstatere, at halvårsrapporten tilvejebringer et retvisende billede af KNI's økonomiske situation.

- Den tegner dog også et billede af et selskab, som på sigt bliver udfordret økonomisk; dels som følge af, at oprydningen i KNIs regnskaber har vist et andet billede af virksomhedens økonomi; dels på grund af fraflytningen fra bygder og mindre byer til større byer, som er en stor udfordring for især selskabets varedivision. Vi vil derfor i den kommende tid indgå i en dialog med vores ejer om, hvordan vi kan sikre selskabets rammevilkår på længere sigt, udtaler Svend Hardenberg i meddelelsen.

KNI nedjusterer i halvårsrapporten sine forventninger til hele året fra et resultet på omkring 119 millioner kroner før skat til et resultat i størrelsesordenen 85 millioner kroner før skat.

