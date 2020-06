Hærværk forsinker boldbane i Ilulissat

Redaktionen Torsdag, 04. juni 2020 - 16:07

Børn, unge og sågar voksne, der opholder sig på den kommende fodboldbane, volder store problemer i færdiggørelsen af den kommende fodboldbane, der nu er planeret og er klar til at blive belagt med belægning og kunstgræs.



- Arbejdet bliver hele tiden forhalet, fordi der i den seneste tid er udøvet hærværk af de materialer, der står på banen. Vi blev derfor nødt til at have nogle nye materialer op fra Danmark, som heldigvis ankommer med skib den 5. juni, siger Mogens Holmegård Mortensen, anlægschef i Forvaltning for Teknik i Avannaata Kommunia.

Ødelagt materiale skal erstattes

På det seneste er der eksempelvis konstateret, at store sække indeholdende gummigranulat var skåret op med kniv, hvilket medførte et større oprydningsarbejde, som forhalede entreprenørens arbejde på banen.



- Det er kedeligt, at færdiggørelsen af banen forhales hele tiden, og derfor vil vi opfordre borgerne til at respektere banen som en arbejdsplads, som de ikke må opholde sig i. Jo før vi kan færdiggøre banen, jo hurtigere kan borgerne tage banen i brug, siger Mogens Holmegård Mogensen.

Politiet øger opmærksomhed

Entreprenørselskabet, der ansvaret for banen, indtil afleveringen til kommunen, har anmeldt hærværket til politiet, der nu er blevet ekstra opmærksom på uvedkommende personer på banen.



Arbejdet på den kommende fodboldbane blev genoptaget i sidste uge. En ansat fra Nordisk Kunstgræs Import har af hensyn til Covid-19 forholdsreglerne fået lov til komme til Ilulissat i den nærmeste tid for at vejlede og hjælpe til med at lægge kunstgræs på banen i denne måned. Kommunen forventer, at banen kan stå klar til indvielse den 30. juni.