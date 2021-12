Hæder til journalistisk indsats

Christian Schultz-Lorentzen, Ansvarshavende chefredaktør Mandag, 20. december 2021 - 10:58

Der tales ofte om graverjournalistik, som det fineste adelsmærke inden for journalistikken. Historier, der gør en forskel. Et krævende, tidsrøvende og vanskeligt arbejde. Der skal en ægte journalistisk vagthund til at løfte disse ofte tunge sager.

KNI-sagen kort Bevidst manipulation af lagerværdierne (60 mio. kr.) Uberettigede tilbageførsel af afskrivninger (52 mio. kr.) Uberettigede transaktioner internt i koncernen. Eksempelvis er Neqi A/S gået fra en positiv egenkapital på knap 7 mio. kr. til et minus på knap 30 mio. kr. Egenkapitalen er samlet set nedskrevet med 112 millioner kroner En medarbejder er bortvist og politianmeldt for dokumentfalsk og bedrageri Peter Grønvold Samuelsen er bortvist og tiltalt for blufærdighedskrænkelser

Mediehuset Sermitsiaq.AG vil derfor gerne – nu hvor året snart rundes af - påskønne den indsats, som Jørgen Schultz-Nielsen, tidligere netredaktør af Sermitsiaq.AG og senere reporter samme sted, har præsteret med sine afdækninger i KNI-sagen. Et arbejde, der førte til afsløringer og artikler om regnskabsmanipulation, dokumentfalsk og anklager om seksuelle krænkelser fra den administrerende KNI-direktør Peter Grønvolds side.

Det er naturligvis glædeligt, at Sermitsiaq.AG har ressourcer til at bore sig ned i komplekse og samfundsvigtige sager som KNI-skandalen. Glædeligt, at der er medarbejdere, som forstår at bide sig fast og gennem måneder og år ufortrødent holde sig i sporet.

Jørgen Schultz-Nielsen fortjener stor anerkendelse for sit arbejde.

Om hæderen udtaler Jørgen Schultz-Nielsen:

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at et møde en mørk og kold aften tilbage i november 2019 skulle udvikle sig til den skandale, som KNI-sagen er endt med at blive.

- Det har kostet mange timer, men når man eksempelvis står med en kvinde, der grædende bryder sammen foran en, når talen om Peter Grønvolds gøren og laden skal afdækkes, så bliver man ansporet til at gøre sit ypperste.

- Jeg vil gerne sende en tak til whistleblowerne, der havde tillid til, at jeg kunne bidrage med at få afdækket de kritisable forhold. Og en tak til de mange grønlandske og danske fageksperter inden for økonomi, revision og jura, der har bidraget med at kaste lys over særlige issues i den komplekse sag, der langt fra er afsluttet.