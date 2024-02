Hacker-angreb på Islands universitet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 05. februar 2024 - 11:24

Den russiske hackergruppe Akira menes at være bagmændene til et stort hackerangreb på det islandske universitet, hvor gruppen via ransomware har forsøgt at kryptere eller stjæle data fra universitetets it-systemer, og hvor man efterfølgende kræver penge for at fjerne krypteringerne.

Hacker-gruppens seneste kendte angreb var rettet mod svenske myndigheders it-systemer.

HR-ledelsen på universitetet oplyser ifølge det islandske medie Visir.is, at hackergruppen kun nåede at hente ubetydelige mængder af oplysninger fra elevgruppen. Alligevel anbefaler universitet, at elever og lærere tager visse forholdsregler, når de vælger at logge ind i universitetets system.

Vær på vagt

- Hvis de studerende og medarbejdere har brugt deres adgangskode som en identifikator andre steder, skal de ændre deres adgangskode, og folk opfordres til at være på vagt over for beskeder og e-mails, hvor der ligger forsøg på phishing bag, oplyser HR-ledelsen, der forventer, at undervisningen i dag den 5. februar vil være upåvirket af hacker-angrebet.

I oktober 2023 havde Naturinstituttet problemer, da man blev ramt af en ransomware, der formåede at inficere dets it-systemer.

