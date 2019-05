Hårdt sammenstød mellem Aleqa og Ineqi under debat

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 23. maj 2019 - 11:25

En kritik af Aleqa Hammonds arbejde i Folketinget endte i et kraftigt skænderi mellem Aleqa Hammond og Ineqi Kielsen under den grønlandske valgdebat i KNR i går.

Ineqi Kielsen kritiserede Aleqa Hammond for at være købt, da hun takkede ja til at blive formand for Grønlandsudvalget. Dermed skulle Aleqa Hammond, der dengang var løsgænger efter hun blev smidt ud af Siumut, stemme ja til afgørende lovforslag fra regeringen.

- Så vil der være nogen, der igen siger ”køb en grønlænder”, sagde Ineqi Kielsen (S), med henvisningen om, at Aleqa Hammonds støtte blev købt af det regerende parti, Venstre, da hun sagde ja til formandsposten i Grønlandsudvalget.

Den udtalelse faldt ikke i god jord hos Nunatta Qitornai’s kandidat.

- Det er noget sludder, Siumut kommer med. Han har overhovedet ikke hørt efter, hvad jeg lige sagde, sagde hun.

Hvem bliver statsminister

Debattens sidste del handlede om, hvem partierne peger på som den kommende statsminister. To af de syv opstillede partier fik dog noget længere taletid, da Siumuts og Nunatta Qitornai, begyndte at toppes om, hvem det er, der kan have fleste og bedste resultater, til gavn for Grønland.

Siumut samarbejder allerede med Socialdemokraterne, og derfor mener partiet, at Mette Frederiksen bør blive statsminister. Aleqa Hammond understreger, at Siumut forpligter sig til et parti uden at kende til Socialdemokratiets regeringsgrundlag, især i arbejdet for Grønland.

- Hvordan kan et grønlandsk mandat have stor indflydelse, når mandatet allerede har peget på en statsminister, uden at kende til det kommende regeringsgrundlag, hvad angår Grønland? Det synes jeg ikke, er gennemtænkt, sagde hun.

Valgprogrammet

Ineqi Kielsen fastholdt, at partiet samarbejder med Socialdemokratiet, da det danske parti vil arbejde for Grønlands kommende status som et selvstændigt land. Han understreger, at Aleqa Hammond havde bestilt for lidt i sin tid i folketinget og ikke havde opnået konkrete resultater under den seneste valgperiode.

- Så stiller Siumut op med Socialdemokraternes valgprogram, afbryder Aleqa Hammond Ineqi Kielsens talestrøm, til stor irritation for Ineqi Kielsen.

- Du må gerne afbryde mig mens jeg snakker. Men jeg vil minde dig om det her, Aleqa, det er ikke nok med smukke ord. Vi kan også bruge de næste fire år på at kritisere din manglende indsats, sluttede Ineqi Kielsen.

Under debatten henviste Ineqi Kielsen til en artikel i det seneste nummer af AG, hvor flere af Aleqa Hammonds kollegaer i folketinget kritiserer hendes indsats, som de mener mangler seriøsitet. Du kan få adgang til AG via nedenstående link: