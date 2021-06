Hårdt at være buret inde

Redaktionen Onsdag, 16. juni 2021 - 17:10

På grund af corona er Munck Gruppen, som arbejder med lufthavnen i Nuuk, under ekstremt pres. Der er risiko for forsinkelser af lufthavnen. Og de ansatte arbejder lige nu under svære forhold. Det skriver avisen AG.

Medarbejderne i campen har det psykisk hårdt på grund af corona-restriktionerne, fortæller projektleder Rasmus Schmidt-Petersen, Munck Gruppen.

Der er ansatte fra ikke mindre end 10 forskellige lande i lejren. Og nogle af dem kommer fra anden side af jordkloden: Sri Lanka, Philippinerne, Rumænien, Polen, Island, Færøerne, Sverige, Portugal, Spanien, Danmark. Foruden selvfølgelig det grønlandske personale.

- Vi er inde i en hård periode. Vi arbejder på højtryk for at imødekomme myndighedernes krav til corona-restriktioner og finde en vej. Vi er nærmest i daglig dialog med landslægen. Vi respekterer reglerne. Men det er psykisk ekstremt hårdt for den enkelte medarbejder at være buret inde – uden at kunne bevæge sig ud af campen. Vi er jo mennesker. Det er supersvært og ensomt at være isoleret, selv når man spiser, forklarer Rasmus Schmidt-Petersen.

Kantinen er lukket og alle spiser alene

Der er en karantæne-zone omkring campen , så området er isoleret fra omverdenen. Medarbejdere, som bor uden for lejren rundt i Nuuk, må dog komme ind på området for at arbejde på lufthavnsprojektet. Men de ansatte, som bor udenfor lejren, må ikke omgås andre i Nuuk – kun den familie, de bor sammen med. Dem, de er i boble med.

Alle medarbejdere på lufthavnsprojektet skal arbejde med mindst to meters afstand. At overholde den regel kan synes svært – set udefra.

- Men når man sidder i forskellige maskiner og arbejder, kan det godt lade sig gøre at holde afstand, siger Rasmus Schmidt-Petersen.

Læs hele historien i ugens AG som du kan få adgang til her: