En meget hård straf

Trine Juncher Jørgensen Søndag, 15. januar 2023 - 09:34

– Jeg synes det er helt uvirkeligt, hvad der er foregået. Og jeg mener, at han har fået en alt for hård straf i forhold til, hvad der faktisk er sket, og i forhold til andre lignende sager. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er fordi, at han er grønlandsk.

Sådan siger moderen til den 16-årige dreng, der i efteråret endte med at sidde næsten tre måneder i varetægtsfængsel i Danmark, fordi han til sin egen fødselsdagsfest angiveligt skulle have forsøgt at trække natbukserne af en jævnaldrende pige.

Drengen opgav sit forehavende efter et par forsøg, hvor pigen sagde fra. Bagefter gik de begge ned til festen sammen, hvor drengen var både beruset og oplevede, at der blev gjort nar af ham. Han blev vred og råbte af de andre elever, og tog derefter fat i en anden pige og bøjede hendes ene finger bagover, hvorved hun pådrog sig en hævelse.

De to piger kontaktede efterfølgende gymnasiets rektor, der valgte straks at anmelde sagen til politiet. Derudover besluttede rektor to dage efter hændelsen sig for at sende en partshøring til familien, forud for en påtænkt bortvisning af drengen, der blev endelig effektueret den 20. september.

Ifølge familien fik sønnen ikke mulighed for at forklare sig over for rektor, før han anmeldte sagen til politiet.

Anholdelsen

Forløbet i varetægtsfængslingen 21. august: »Jonas« varetægtsfængsles på den sikrede afdeling Sønderbro

2. september: »Jonas« får forlænget sin varetægtsfængsling

16. september: »Jonas« løslades af byretten uden nogen tilstedeværende af voksne og uden oriente-

ring af familien

21. september: Anklagemyndigheden kærer løsladelsen og »Jonas« genanholdes hos sin moster og

overføres til den sikrede institution Sølager

29. september: »Jonas« får forlænget sin varetægtsfængsling

6. oktober: Retsmødet bliver fastsat til den 11. oktober

11. oktober: Retten udsætter sagen til den 21. oktober, fordi vidner er på ferie

17. oktober: Forsvarer begærer løsladelse, men afvises

4. november: Vidner afgiver forklaring. Forsvarer begærer løsladelse

11. november: »Jonas« løslades

18. november: Dommen afsiges ved Helsingør byret

Fødselsdagsfesten foregik den 19. august, og dagen efter blev den 16-årige anholdt af politiet og bragt til den sikrede institution Sønderbro på Amager. I 14 dage måtte han hverken tale med sin mor eller andre med begrundelsen, at han kunne påvirke vidner.

– Jeg fik et chok, da rektor ringede og fortalte, at han havde kontaktet politiet. Jeg troede der var tale om en misforståelse, men det var som om, at min søn var dømt på forhånd. Han fik hele skylden. Rektor havde ikke behøvet anmelde sagen til politiet. Det var rektors valg. Politiet forsøgte endda at give min søn håndjern på. Det var meget voldsomt, fortæller moderen til den 16-årige, der foretrækker af være anonym af hensyn til sønnen, som vi i det følgende kalder »Jonas«.

– Jeg ringede hver dag til Sønderbro og spurgte personalet, hvordan det gik med ham. Mit indtryk var, at han bare prøvede at overleve i det her ukendte farvand. Det gjorde ondt på mig, at jeg ikke kunne tale med ham, siger moderen.

Efter de første 14 dage blev varetægtsfængslingen forlænget med yderligere 14 dage, og først nu blev det tilladt for »Jonas« at få opkald fra sin mor, hvor han blandt andet fortalte om sine selvmordstanker.

Løsladelse og genanholdelse

Den 16. september blev »Jonas« pludselig løsladt, men hverken Gribskov Kommune eller hans familie var orienteret om løsladelsen, og han stod derfor alene i Helsingør med sine få ejendele. Samme dag kærede anklagemyndigheden dog løsladelsen, og »Jonas« blev genanholdt af politiet og sendt til en anden sikret institution i Nordsjælland – Sølager. Her kom han til at tilbringe tiden frem til den 11. november, hvor han blev løsladt, efter at alle vidner var afhørt.

Den 18. november, kom sagen for retten i Helsingør. Dommen lød på frifindelse for forsøg på voldtægt og frifindelse for vidnetrusler. Han blev fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse, og har også erkendt sin skyld i forhold til at have vredet tommelfingeren rundt på en pige, hvorved hun pådrog sig en hævelse. Den forseelse blev takseret til 20 dages betinget fængsel.

Samlet set nåede »Jonas« at være frihedsberøvet i 82 dage.

Efter løsladelsen rejste han med sine familie tilbage til Grønland.

– Han er grundlæggende ked af det og føler sig svigtet af både sine klassekammerater, gymnasiet og det danske samfund. Han kan finde på at græde midt under aftensmaden, og han har det i det hele taget ikke godt. Det er meget hårdt at se sit barn på den måde. Han var en glad dreng, før han tog til Danmark. Han klarede sig godt i skolen, og har aldrig tidligere begået kriminalitet eller været på kant med loven, så vi er meget rystede over hele forløbet, som vi mener kunne være håndteret anderledes, forklarer hans mor og tilføjer:

– Vi håber at sagen snart bliver helt afsluttet, så vi kan få ro. Han har fået rigeligt straf.

Selvom sagen er afgjort ved byretten i Helsingør har statsadvokaten anket afgørelsen til landsretten. Derfor skal »Jonas« tilbage for retten i januar. Hans advokat Jan Aarup har søgt om 165.000 kroner i erstatning, men må afvente landsrettens afgørelse, da kravet er afhængigt af, at også landsretten frifinder den 16-årige for voldtægtsforsøget.