Hård kritik af Tele-Post for at svigte internet-kunder

redaktionen Lørdag, 23. marts 2019 - 15:32

Der bliver nu rettet stærk kritik mod Tele-Post for at gøre alt for lidt for at afværge nogle af konsekvenserne ved brud på selskabets søkabler, skriver Sermitsiaq.

Kritikken kommer fra Brian Torp, topchef og medejer af Comby, der sælger internet til både privat-og erhvervskunder. Han er ligeledes formand fra brancheudvalget for it, kommunikation og medier under Grønlands Erhverv, GE.

Han mener, Tele-Post har en række muligheder for at give kunderne en bedre service og pligt til at sikre at konsekvenserne bliver mindst mulige for internetbrugerne, når et søkabel er ude af drift.

Tele-Post må gøre noget

Det nye brud giver ringere kvalitet og meget langsom internet-trafik for tusindvis af kunder nord for Sisimiut, da trafikken fortsat skal køre gennem radiokæden mellem Sisimiut og Aasiaat, indtil søkablet er i drift igen på den strækning.

- Tele-Post erkender jo, at der kan ske brud på et søkabel. De siger, at de har gjort, hvad de kan gøre for beskytte sig mod brud. Det forpligter Tele til at sikre sig, at konsekvenserne bliver mindst mulige for internetbrugerne, når der sker brud. Det må Tele-Post bruge nogle penge på, for omkostningerne er ikke store, mener Brian Torp.

