Hård kritik af forlig om kriminalforsorgen

Thomas Munk Veirum Lørdag, 18. december 2021 - 11:23

- Naalakkersuisut må dog konstatere, at der med Kriminalforsorgsforliget ikke er fundet løsninger på det fysiske- og faglige efterslæb, som eksisterer i Kriminalforsorgen i Grønland.

Sådan skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse, i kølvandet på at der i denne uge blev indgået forlig om Kriminalforsorgens økonomi i 2022 til 2025.

Forliget er indgået mellem partier i Folketinget og den danske regering, da Forsorgen er dansk ansvarsområde, og derfor er det Danmark, der betaler og fastlægger økonomien.

Naalakkersuisut samt de grønlandske folketingsmedlemmer er ikke tilfredse med resultatet.

Skuffet naalakkersuisoq

Naalakkersuisoq for justitsområdet, Naaja H. Nathanielsen (IA) siger, at hun er skuffet:

- Jeg er skuffet over, at det faglige- og fysiske efterslæb i Grønland ikke er blevet prioriteret højere ved flerårsaftalen. Det er nu mit håb, at de nødvendige tiltag vil blive prioriteret og finansieret på anden vis.

- Naalakkersuisut værdsætter de tiltag, der er medtaget i flerårsaftalen, men det samlede billede efterlader et indtryk af, at der ikke er forståelse for vilkårene i Grønland. Naalakkersuisut skal understrege, at ansvaret for en tilfredsstillende standard ligger hos Justitsministeren i Danmark, udtaler Naaja H. Nathanielsen, der udover at være naalakkersuisoq er tidligere direktør for Kriminalforsorgen i Grønland.

Ifølge Naalakkersuisut er der reelt kun et nyt initiativ for Kriminalforsorgen i Grønland i forliget:

Naalakkersuisut: Nyt initiativ er standard opgave

- Det eneste nye initiativ er en mulighed for at foretage ’konfirmative test’ af urinprøver, som skal bruges i indsatsen mod misbrug af euforiserende stoffer i anstalterne. Dette glæder Naalakkersuisut, men må dog betragtes som en standard driftsopgave og ikke et særligt initiativ.

I forbindelse med indgåelse af forliget får justitsministeren også hårde ord med på vejen af de fire nordatlantiske mandater i Folketinget.

I et fælles brev til ministeren kritiserer de ham for manglende inddragelse i forhandlingerne. Danmark driver også kriminalforsorgen på Færøerne og står altså i lignende situation som Grønland.

Folketingsmedlemmer: Uacceptabelt

- Aftalen blev indgået og offentliggjort, uden at vi har været indkaldt til reelle forhandlinger. Det er uacceptabelt, at de nordatlantiske mandater ikke har deltaget i forhandlingerne, lyder det fra de fire folketingsmedlemmer.

Forliget om kriminalforsorgen er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Sermitsiaq.AG arbejder på at få et svar på kritikken fra justitsminister Nick Hækkerup (Soc.).