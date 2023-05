Hård debat om Parisaftalen: Fortsat uklarhed om tilslutning

Thomas Munk Veirum Fredag, 19. maj 2023 - 16:55

Efter flere udsættelser blev Grønlands tilslutning til Parisaftalen fredag førstebehandlet i Inatsisartut.

Spørgsmålet om Grønlands tilslutning til klimaaftalen skabte en intens debat mellem politikerne, og den afslørede, at de to koalitionspartier Siumut og Inuit og Ataqatigiit bestemt ikke ser ens på sagen.

På den ene side talte Inuit Ataqatigitts Mariane Paviasen dunder for, at Grønland ophæver sit forhold og kommer med i aftalen:

- Alt liv hænger sammen, og vi skal gøre noget ved forureningen med drivhusgasser, lød det blandt andet fra Paviasen, der dog understregede, at Inuit Ataqatigiit ønskede en grundig behandling af tilslutningen til aftalen i miljøudvalget med hensyn til mulige økonomiske konsekvenser for Grønland.

Siumut: Udvikling før aftale

Og det var netop de økonomiske konsekvenser, som Siumuts ordfører Mala Høy Kuko stillede skarpt på i sit indlæg, hvor han slog fast, at Siumut fortsat ønsker yderligere undersøgelser af Parisaftalens konsekvenser for Grønland.

Op til behandlingen har Naalakkersuisut ellers fået gennemført en række analyser, der overordnet konkluderer, at Grønland kan indmelde sin egen klimaplan, og ikke behøves at blive en del af den danske plan om CO2-reduktioner.

Siumut er dog ikke helt tryg ved, at indmeldingen kommer til at ske via Danmark, fordi Grønland ikke er en selvstændig nation. Betingelserne bør aftales på forhånd:

- Advokaten har vurderet, at hvis man ophæver det grønlandske forbehold, bliver Grønland en del af det danske indmelding.

Udvalg må afgøre eventuel udsættelse

- Fra Siumut mener vi, at der bør indgås en klar aftale inden for rigsfællesskabet om det, sagde Mala Høy Kuko. Aftalen må ikke stå i vejen for Øøonomisk og industriel udvikling, lød det fra ordføren.

Siumut henviste forslaget til udvalgsbehandling men forlangte kulegravning af konsekvenser for trafik, byggematerialer og nye erhvervsmuligheder.

Udmeldingen fik Jens-Frederik Nielsen (D) til at spørge, om Siumut på den baggrund mente, at det var realistisk for udvalget at komme med svar på disse store spørgsmål, når Naalakkersuisut allerede har brugt lang tid på de analyser, der er lagt ved forslaget.

Mala Høy Kuko svarede, at det må være op til udvalget, om andenbehandlingen af forslaget skal udættes - eventuelt til efterårssamlingen.

Naleraq afviser - Demokraatit sender i udvalg

Inuit Ataqatigiits tidligere koalitionspartner Naleraq meldte ud, at partiet på baggrund af analyserne nu er i mod, at Grønland ophæver forbeholdet for aftalen. Ordfører Jens Napãtôk’ var blandt andet bekymret for, om aftalen kan komme til at gå ud over yderdistrikterne, hvor der bruges olie til opvarmning.

- Vi mener, landet er for lille til det her, og vi vil ikke bindes tættere til Danmark. Vi siger nej tak, lød det fra Napãtôk’, der også sagde, at det ikke er entydigt dårligt, at vejret bliver varmere, da skibene nogle steder kan anløbe tidligere med friske forsyninger.

Fra Demokraatit havde man også forbehold men sender forslaget videre i udvalg:

- Det er vigtigt for os, at vi er realistiske, når vi udarbejder vores nationale målsætninger. Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at der skal være plads til industriel udvikling herhjemme. Vores klimamålsætninger må ikke være hæmmende for dette, lød det fra partiformand Jens-Frederik Nielsen.

Naalakkersuisoq: Hensyn til omdømme og turisme

Atassut sender også forslaget videre til udvalgsbehandling.

Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund (IA), sluttede debatten af, hvor han gentog, at Grønland ikke skal tænke på Danmarks indmeldinger, men at tilslutning til parisaftalen handler om skabe en bæredygtig udvikling i Grønland samt ikke mindst af hensyn til Grønlands omdømme i udlandet og turisme.

- Vi kan altid ændre vores mål, hvis vi har været for optimistiske, sagde Kalistat Lund.

Andenbehandlingen er foreløbig sat til torsdag i næste uge.