Håndbold: VM-kvalifikationsturnering med strenge regler 

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 30. september 2020 - 16:01

På et skæbnemøde skal det torsdag afgøres, om VM-kvalifikationsturnering for herrer i håndbold skal spilles i Puerto Rico.

For at skabe et coronafrit miljø omkring Det Nordamerikanske- og Caribiske Håndboldmesterskaber, skal deltagerne følge strenge regler, hvis mesterskaberne skal afvikles. Det går ud på, at alle hold og medarbejdere skal blive på samme område under hele turneringen. Området kaldes for 'boblen' og der vil ikke være adgang for tilkuere til stedet eller kampene overhovedet.

Regler vil være sikrest for alle

Landsholdsspiller Akutaaneq Kreutzmann siger, at det ikke vil være svært at følge reglerne.

- Vi må acceptere betingelserne for at deltage ved turneringen. Det vil ikke være svært for truppen at følge de strenge regler, da vi skal jo være der for at spille håndbold, og ikke andet. Og det vil også være sikrest for os, så vi ikke skal risikere at blive smittet med corona, siger Akutaaneq Kreutzmann til Sermitsiaq.AG.

Håndbold-boble

Deltagerne skal nemlig være 'boblen' under hele turneringen, hvilket er et forsøg på at skabe et kontrolleret og coronafrit miljø omkring turneringen, hvor ingen deltagere må forlade spillestedet.

- Det er første gang, jeg skal opleve det som spiller, men vi har mere eller mindre vænnet os til coronasituationen, hvor vi holder afstand og er i steder, hvor der ikke er så mange mennesker. Og vi har skabt en stor tillid i landsholdstruppen, vi bryder ikke reglerne, og vi har et hierarki i truppen, hvor de rutinerede spillere har indflydelse i truppen. Når vi har aftaler, bryder vi ikke vores aftaler, og det samme vil ske, hvis vi skal til Puerto Rico, lyder det fra Akutaaneq Kreutzmann.

Testes der nogen positiv blandt deltagerne ved turneringen, får de ikke lov at deltage og tages ud af 'boblen', og det er holdet der må sørge for indkvartering. Er der nogle der forlader 'boblen' behandles de som værende smittet, indtil de er testet igen med negativ resultat.

Torsdag afgøres altså om VM-kvalifikationen skal spille eller ej.