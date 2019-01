Håndbold: Her er de udtagede til kvindelandsholdet

Sorlannguaq Petersen Lørdag, 26. januar 2019 - 13:19

Forberedelserne til de kommende VM-kvalifikationskampe i maj, er i fuld gang hos de grønlandske kvindelandshold i håndbold. Landstrænerne Johannes Groth og Anders Friis har nu udtaget en smallere bruttotrup på 22 spillere.

Til den seneste landsholdsamling i november i Nuuk, deltog 24 udtagede spillere og nogle inviterede unge talenter.

Unge gjorde indtryk

- Vi havde op til 30 damer til træning under vores samling. Derved kunne vi få lov at se de spillere, som har gjort et godt indtryk og som ligger lige udenfor bruttotruppen. Og specielt de unge inviterede gjorde et godt indtryk, fortæller landstræner Johannes Groth.

- Den brede trup betød også at konkurrencen imellem spillerne kom til udtryk, hvilket gjorde at vi bedre kunne vurdere spillerne op til denne her sidste bruttotruppe, siger landstræneren.

Næste samling

Det oplyses, at der planlægges en ugelang træningssamling sidst i marts i Ikast for 18 spillere af de nuværende 22 spillere, inden landstrænerne udtager de endelige 16 spillere der skal spille kvalifikation til VM i maj måned.

Hvor VM-kvalifikationskampene skal spilles afventer Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat stadig endelig bekræftelse på fra IHF, men forventer at dette kommer på plads i den nærmeste fremtid.

Her er bruttotruppen til kvindelandsholdet:

1. Aviaaja Heilmann, GSS

2. Nivi Fly, GSS

3. Andrea Andreassen, GSS

4. Nuunu M. Lukassen, NÛK

5. Ulla Kleist, GSS

6. Lykke Frank Hansen, GSS

7. Sara Biilmann Egede, VHC Vidar

8. Clara Nielsen, Skovbakken/Århus

9. Panu P. Grønvold, GSS

10. Ivaana Holm, GSS

11. Ivalu Bjerge, Team Tvis Holstebro

12. Kathrine F. Mikkelsen, Silkeborg-Voel KFUM

13. Mia Egede Rasmussen, Lyngby HK

14. Najaaja A. Lyberth, GSS

15. Christina V. Lange, NÛK

16. Nivi Berthelsen, GSS

17. Ivaana Meincke, GSS

18. Aviana Kajangmat, NÛK

19. Pilunnguaq Rosing Wille, NÛK

20. Nivi J. Petersen, GSS

21. Sandra Rothberg, Silkeborg-Voel KFUM

22. Anja Heilmann, GSS