Håndbold: U-18 får træner op til VM-kvalifikationer

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 09. marts 2023 - 10:46

U-18 pigerne i håndbold har fået en ny landstræner. Håndboldforbundet, TAAK, har udvalgt den erfarne Victoria Budek Svendsen som ny landstræner.

- Victoria er ikke ukendt i håndboldverdenen. Hun har tidligere selv været spiller i mange år, samt været træner i en årrække og har derfor stor erfaring inden for håndbolden, meddeler TAAK.

TAAK glæder sig over ansættelsen af den nye landstræner, da hun kan stille høje krav og har store ambitioner, hvilket spiller godt sammen med, at TAAK ønsker at udvikle håndboldspillere, der kan spille på højt niveau.

- Jeg glæder mig til at komme i gang og være med til at udvikle de unge spillere og skabe et godt fundament for det fremtidige landshold. Først og fremmest skal holdet lære hinanden at kende og skabe gode relationer, siger den nye landstræner Victoria Budek Svendsen.

Vejen til VM-kvalifikationer

Den nye landstræner hos U-18 skal samarbejde tæt med A-holdets landstrænere Anders Friis og Kim O. Petersen for at danne en bro mellem U-18 og A-holdet hos kvinder, oplyser TAAK.

Victoria Budek Svendsen skal som det første udvælge en trup efter junior GM, der skal afholdes i Nuuk i uge 15.

- Ligesom U-20 herrerne har U-18 piger mulighed for at kvalificere sig til VM i håndbold. Hvor der skal afholdes VM-kvalifikationer for pigerne er endnu ikke fastlagt, siger Arnanguak Steenholdt, næstformand i TAAK.