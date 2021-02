Håndboldspiller snuser til førstehold i bedste danske række

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 03. februar 2021 - 12:59

Det blev til en enkelt kamp for Skjern Håndbolds førstehold for Marxwell Otiri Frederiksen ved træningskamp i januar under VM-pausen i håndbold.

Men han er sulten efter mere spilletid hos førsteholdet, selvom han godt er klart over, at det kræver hårdt arbejde, før han kan komme i betragtning til at blive en ligaspiller.

- Jeg drømmer om at blive en etableret ligaspiller, og har haft den drøm siden jeg startede med at spille håndbold, siger Marxwell Otiri Frederiksen, som studerer markedsføringsøkonom på Erhvervsakademiet MidtVest i Herning, til Sermitsiaq.AG.

Det har givet stor motivation for ham at være en del af førsteholdet og spille træningskamp. Han er klar til at kæmpe hårdt for at blive en del af et ligahold i fremtiden.

Har skiftet position

Han skiftede til Skjern fra Skive Håndbold i sommeren sidste år. Tidligere har han spillet som venstreback for både Viborg og Skive, men efter snak med træneren, er han ved at blive omskolet til venstrefløj, hvor han primært spiller til træningerne med førsteholdet hos Skjern.

- Her kan jeg bruge min hurtighed og eksplosivitet, og jeg føler, at jeg er i fremgang. Men jeg har dog mangler i mit spil, for eksempel mine individuelle tekniske kompetencer, og jeg skal forbedre min spilopfattelse, så jeg kan være med på øverste niveau, fremhæver han.

Marxwell Otiri Frederiksen er født og opvokset i Nuuk, og har spillet for GSS.

Vil ikke opgive sin drøm

Marxwell Otiri Frederiksen er opsat på at opfylde sin drøm om at blive elitespiller.

- Desværre har vi set tidligere, at flere grønlandske spillere er vendt hjem til Grønland på grund af flere udfordringer. Jeg vil gerne bevise, at vi godt kan begå os på øverste hylde, og det kræver hårdt arbejde. Jeg har ofret flere ting i livet, da jeg har fokus på at blive en bedre spiller.

- Jeg kan ellers rigtig godt lide at komme lidt hjem, især nyder jeg at være i naturen under rensdyrjagt. Men da jeg gerne vil forbedre mig, bliver jeg nødt til at være her, og være med til træninger og kampe - det er her, jeg kan blive bedre som spiller. Jeg vil ikke give op, før jeg har opfyldt min drøm at være topspiller, fortæller Marxwell Otiri Frederiksen.

Han er overbevist om, at det grønlandske herrelandshold i fremtiden deltager ved verdensmesterskaberne, og han håber på, at han kan være en del af holdet under VM.