Håndboldspiller forlader Grønland: - Drømmer om den bedste danske liga

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 02. september 2022 - 12:58

Der venter eventyr udenfor Grønland for fem kvindelige håndboldspillere i den kommende sæson.



Tre spillere har skiftet til Færøerne, Nuunu-Marie Lukassen, Sandra Rothberg og Nukaaka Petrussen Lyberth, mens Pilunnguaq Rosing Wille og Nivi Jensen Petersen skal tørne ud for danske klubber.

Sermitsiaq.AG har talt med Nuunu-Marie Lukassen, der skal spille for Neistin, der spiller i den bedste færøske liga.

Mange træningstimer

- Planen har ellers været, at jeg skulle flytte til Danmark, hvor jeg i forbindelse med min uddannelse skulle spille håndbold. Men så kom muligheden om at skifte til Færøerne, da vi havde landsholdssamling i februar, fortæller højrefløjspilleren.



Her blev Nuunu-Marie Lukassen spurgt, om hun kunne være interesseret i at spille for en færøsk klub.



- Efter at have overvejet tilbuddet, skiftede jeg så til Neistin, og jeg kom til klubben i starten af august. Vi har trænet hver dag, hvor der har været konditionstræning, fitness samt træning på banen, hvor der til tider har været træninger to gange om dagen. Da sæsonen nærmer sig, er der nu mere taktiske træninger, siger Nuunu-Marie Lukassen.

Drømmer om at spille i den danske liga

Det har hele tiden været hendes plan, at hun skulle skifte til udlandet.



- Der stilles krav til spillerne, og det kan jeg virkeligt godt lide. Der skal altid være fokus under træningerne, og der er langt mere konkurrence. Hvis man ikke giver sig fuldt ud under træningerne, så kan man miste ens plads på holdet. Det har jeg ikke oplevet hjemme i Grønland, da der er færre spillere på holdene, hvor der er brug for samtlige spillere. Derfor har det været et fantastisk forløb indtil videre, fremhæver hun.

Nuunu-Marie Lukassen har ambitioner om, at hun fortsætter karrieren i Danmark efter et til to års ophold i Færøerne.



- Jeg drømmer om at spille i den bedste danske liga. Jeg har tidligere spillet i anden division i Danmark, hvor jeg et par gange fik muligheden for at træne med Nykøbing Falster Håndbolds ligahold. Dengang blev vi nødsaget til at vende hjem på grund af coronaen. Under træningerne med ligaholdet følte jeg, at jeg sagtens kunne følge med. Jeg håber og stoler på, at jeg nok skal kunne klare det, hvis jeg bliver ved med at træne, som jeg gør nu, siger hun.

Vil udvikle sig endnu mere

Og Nuunu-Marie Lukassen er sikker på, at hun bliver bedre som spiller, og derfor har mere at give af til kvindelandsholdet.



- Det har hele tiden være målet. Som hold kan vi nå langt under kvalifikationsturneringerne, men det er også vigtigt, at de enkelte spillere skal udvikle sig, hvis vi skal nå VM. Jeg er sikker på, at jeg kan bidrage endnu mere til landsholdet, så det styrker holdet, fortæller hun.



Hendes forventning til den kommende sæson er, at hun bliver bedre som spiller end den seneste sæson.



- Da der er flere hårde træninger, forventer jeg, at jeg bliver bedre, lyder det fra den tidligere NÛK-spiller. Den færøske sæson starter i denne måned.

Glad landstræner

Landstræner Anders Friis er glad for, at flere grønlandske spillere har valgt at flytte til udlandet for at spille.



- Jeg bifalder, at spillerne har mod på at rejse ud for at dyrke håndbolden. Jeg skal som landstræner få optimeret vilkårene i Nuuk, og jeg håber, at få unge spillere ud i andre lande og få en masse erfaring, som de kan tage med, når de er tilbage i Grønland, siger han.



Landstræneren er ikke i tvivl om, at landsholdsspillerne kan udvikle sig endnu mere, da de skal spille en masse kampe i den kommende sæson.



- Jo flere kampe og jo flere træninger jo bedre er det. Det skal dog siges, at spillerne ikke bliver lavet af landsholdssamlingerne. De bliver lavet ude i klubberne og deres hverdag, det er derfor, at deres hverdag er vigtigere i samlingerne. Jeg vil bakke op om spillerne, der gerne vil flytte til udlandet for at spille, fremhæver Anders Friis.

Krav til spillerne

Kvindelandsholdet spiller VM-kvalifikationsturnering næste år, hvor der stadig er mulighed for, at turneringen kan afholdes i Grønland. Det er dog ikke på plads endnu, hvor og hvornår turneringen afvikles.



- Det er fedt, at mange har valgt at skifte til udlandet. Omvendt forventer jeg også, at forbundet og spillerne, der har valgt at blive hjemme i Grønland, stiller krav til sig selv, at man skal gøre det så godt som overhovedet muligt, lyder det fra Anders Friis.

Muligheden opstod under træningssamling

Tidligere landstræner for herrelandsholdet, Ingi Olsen, er nu træner for færøske Vestmanna, og har hentet stregspilleren Sandra Rothberg. Her fortæller han, hvordan det blev muligt for klubben at hente den grønlandske spiller:



- Det er sådan, at kvindelandsholdet var på træningslejr her på Færøerne, og der snakkede jeg med trænerne for landsholdet, som ytrede ønske om at få flere spillere til at spille mere regelmæssigt, og om vi kunne hjælpe med det. Det har så resulteret i, at tre spillere er kommet til Færøerne og deriblandt Sandra Rothberg.

Vil gavne landsholdet

Han siger, at de har fået en spiller, som er høj og stærk, og at hun er faldet godt ind i sin nye klub.



- Ikke kun på banen, men også sammen med de andre spillere. Så jeg er ret glad for, at Sandra ville komme til os og spille. Hvis Sandra bliver ved med at træne, som hun gør lige nu og får en masse kampe, som starter lige om lidt, så er jeg også sikker på, at dette vil komme til at gavne det grønlandske landshold og måske få flere spillere til at søge regelmæssig spilletid og endnu mere træning, lyder det fra Ingi Olsen.