Håndboldskole med stjernedrys

Torsdag, 01. august 2019 - 11:23

Håndboldligaholdet Nykøbing Falster Håndbold, der er på en uges træningslejr i Nuuk, rev et par timer ud af kalenderen og trænede med 80 børn både i Godthåbhallen og i Inussivik.

Det var for begge parter en stor oplevelse.

14-årige Aviana Rasmussen, som havde lidt problemer med ryggen, var ikke i tvivl:

-Det er rigtig spændende og også lidt hårdt.

Deltagerne på håndboldcampen, hvor det blandt andre var Kristina ”Mulle” Kristiansen, der instruerede, fik stor ros efter endt træning.

-Det var rigtig interessant også for os. Vi fik igen lært lidt mere om Grønland. Børnene lyttede hele tiden opmærksomt. De var rigtig søde og vil rigtig gerne lære noget, sagde Kristina ”Mulle” Kristiansen – Inden hun og de øvrige Nykøbing Falster spillerne skulle i gang med en omgang fællestræning med landsholdet.

Delt i to grupper

Finn L. Nielsen fra håndboldklubben Nûk, som er en af bagmændene for håndboldskolen, fortæller, at man har valgt at dele børnene i to grupper. En håndboldcamp for de større børn, som er øvet i at spille håndbold og så en håndboldskole for de mindre børn.

-Håndboldcampen og håndboldskolen strækker sig over fem dage. Fra mandag til fredag. Da vi begyndte i mandags, fik de håndboldtøj,trøje, shorts, en drikkedunk samt en håndbold.

-Jeg håber rigtig meget på, at vi igen til næste år kan arrangere håndboldcamp og håndboldskole. Ikke kun for børnenes skyld, men så sandelig også for håndbolden i Grønlands skyld. Det er helt nødvendigt, hvis håndbolden i Grønland skal udvikle sig, at der altid er nogle børn, som vi spille håndbold.

To testkampe

Nykøbing Falster Håndbold skal under opholdet i Nuuk spille to kampe mod landsholdet. Begge gange i Inussivik. Første gang i aften torsdag 19.00 og anden gang søndag 16.00. KNR TV sender begge kampe direkte.

