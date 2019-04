Håndboldsæsonen lakker mod enden

Knud Fl. Larsen Fredag, 19. april 2019 - 09:29

Sæsonen har været lidt blandet. Akutaaneq Kreutzmann har i indeværende sæson været den eneste spiller fra Grønland, som har optrådt i den bedste række Herrehåndboldligaen. Minik Dahl Høegh og Angutimmarik Kreutzmann har med deres respektive klubber spillet i den næstbedste række 1. division.

Akutaaneq Kreutzmann

Efter to sæsoner i Nordsjælland Håndbold er det nu ved at være slut i det nordsjællandske for Akutaaneq Kreutzmann. Der mangler blot de afsluttende kampe i nedrykningsspillet, så skal der ske noget nyt.

- Det har været så trygt at spille de mange år i Danmark. Jeg føler nu, at der skal ske noget nyt. Jeg har længe haft planer om at prøve mig selv af i udlandet. Der er endnu intet afgjort, men der bliver arbejdet på sagen. Går det, som jeg håber, kan det forhåbentlig være afgjort i løbet af nogle uger fortæller Akutaaneq Kreutzmann til os.

Akutaaneq Kreutzmann glæder sig meget til træningssamlingen i juni med landsholdet, hvor der skal spilles to kampe mod Danmark U21 i Ilulissat og i Nuuk.

Nordsjælland Håndbolds sæson har indtil nu været både op og ned. Det samme har gjort sig gældende for Akutaaneq Kreutzmanns spil. I nogle kampe næsten drømmespil, som for eksempel i onsdagens vigtige sejr i nedrykningsspillet over KIF Kolding: En flot indsats med syv mål og mange flotte assists.

Nordsjælland Håndbold sluttede grundspillet som nummer 11. Sidste sæson kom holdet i slutspillet.

- Det er ikke helt gået, som vi har håbet. Slutspillet blandt de otte bedste var jo det store mål. Nu handler det om, at vi skal slutte ordentligt af, så klubben igen til næste år er at finde i Håndboldligaen.

Minik Dahl Høegh

Minik Dahl Høegh har spillet sin første sæson i Ajax København. Minik Dahl Høegh blev sammen med mange andre nye spillere inden sæsonstarten købt ind for at spille den gamle traditionsklub på Vesterbro i København nærmere mod toppen af dansk håndbold. En top tre placering, som giver oprykningskampe til Håndboldligaen var målet. Sådan skulle det dog ikke gå.

- Vi har haft holdet til det. Desværre har vi smidt nogle dumme point til nogle af bundholdene. Vi har haft skader, så alt i alt med det hold vi har, kan vi ikke være tilfredse, siger Minik Dahl Høegh til os.

Minik Dahl Høegh bliver stoppet af tre Otterup spillere. Knud Fl. Larsen

Ajax København sluttede som nummer seks med samme pointtal som nummer fire og fem. En placering som er en medvirkende årsag til, at klubben har stoppet samarbejdet med cheftræneren.

- Personligt er jeg glad for mit første år i København efter mange sæsoner i GOG og kampe for både Århus Håndbold og Skanderborg Håndbold. De sidste to år i Håndboldligaen var et rent ”skadeshelvede” fortæller Minik Dahl Høegh.

- Kroppen har det meget bedre nu. For første gang i mange år, har jeg været fri for skader i en hel sæson og har igen fundet glæden ved at spille håndbold. Selvfølgelig skal jeg være tilfreds med, at jeg er holdets topscorer og nummer fire på topscorerlisten i 1. division.

Går det efter planerne regner Ajax København med at hente yderligere forstærkninger, inden den nye sæson starter. Målet for den kommende sæson vil igen være en top tre placering.

Minik Dahl Høgh og Akutaaneq Kreutzman mødes

I en pokalkamp den 16. maj mødes de to grønlandske landsholdsspillere i Bavnehøj-Hallen i København, når det skal afgøres, om det er Ajax København eller Nordsjælland Håndbold, der skal videre i pokalturneringen, hvor de fire bedste til sin tid mødes i det meget prestigefyldte Final4 stævne.

Angutimmarik Kreutzmann

Det er indtil nu blevet til to sæsoner i Køge Håndbold. Jublen var stor i Køge efter sidste sæson. Klubben rykkede op i 1. division efter en flot sæson i 2. division. Desværre for klubben og for Angutimmarik Kreutzmann har klubben ikke haft en bredde på holdet, så holdet har kunne gøre sig gældende i 1. division. En sejr og et enkelt uafgjort resultat er det kun blevet til i 26 kampe, så nu må klubben tilbage til 2. division.

- Det er jo aldrig sjovt at tabe så mange kampe. En lille trøst er det dog, at vi i mange af kampene har været rimelig godt med i 40-45 minutter. Personligt har det været lidt op og ned. Det er svært, når vi gang på gang møder bedre modstandere fortæller Angutimmarik Kreutzmann til os.

Angutimmarik Keutzmann læser til IT-Supporter og er efterhånden blevet 31 år.

- Jeg har bestemt, at jeg bliver minimum et år mere i Danmark. Jeg er ikke færdig med håndbolden endnu og ser frem til kvalifikationen med landsholdet til verdensmesterskaberne til næste år, hvor jeg vil forsøge at være så god, som overhovedet muligt. Lige nu arbejder jeg på at finde en anden klub. En klub, som meget gerne skal ligge i eller omkring København.