Håndbold: Så kom sejren til herrelandsholdet

Knud Fl. Larsen Tirsdag, 07. januar 2020 - 16:55

Efter nederlag i de to første testkampe var det et helt anderledes grønlandsk landshold, der mandag aften løb på banen i Odense Idrætshal.

En hal med store minder for håndbolden i Grønland. Det var nemlig her, at Grønland i 1997 spillede den første officielle landskamp. Modstanderen var Danmark, som vandt 29-12. Modstanderen anno 2020 var 1. divisionsmandsabet HC Odense.

Flot kamp

De mange grønlandske tilskuere - små hundrede, hvoraf flere var fra Jylland, fik en rigtig god oplevelse. Kalaallit Nunaat, Kalaallit Nunaat lød det igen og igen. Der blev klappet og der blev viftet med de grønlandske flag efter gode aktioner.

Minik Dahl Høegh og Isak Olsen Knud Fl. Larsen

Det var jo en træningskamp, så der var aftalt tre halvlege. To gange 20 minutter og en gang 10 minutter. Flotte angreb, gode og hurtige aktioner i såvel forvaret som i angrebet og i målet Isak Olsen med mange redninger var opskriften på sejren.

På et tidspunkt i 1. halvleg førte Grønland med 11. HC Odense blev i perioder løbet over ende. Alle spillere bød ind med mange gode ting. Grønland vandt 25-21. Desværre sad både Akutaaneq Kreutzmann og Marco Geisler ude med skader. Maxwell Frederiksen og Milan Olsen var indkaldt og de viste begge, at de kan mange ting.

De grønlandske målscorere:

Minik Dahl Høegh 5

Angutimmarik Kreutzmann 4

Miki Heilmann 4

Kutaaq Olsen 4

Nuka Heilmann 3

Malik Kleist Andersen 2

Aqqalu Sandgreen 1

Marxwel Frederiksen 1

Isak Olsen 1

Sejren fejres Knud Fl. Larsen

Det var godt med en sejr

For både spillerne og trænerteamet, Ingi Olsen og Rasmus Larsen, var det dejligt at kunne juble efter en velfortjent sejr. Ingi Olsen udrykte det sådan her umiddelbart efter kampen:

- Vi har efter tre kampe løftet os meget. Jeg kunne dog have ønsket mig, at vi var begyndt på et højere niveau i de to første kampe.

De mange tilskuere, der kommet for at heppe på Grønland, fik en god oplevelse Knud Fl. Larsen

- Selvfølgelig er vi trætte nu. Vi spiller heldigvis vores bedste kamp til sidst og fik vist, at vi kan spille på et fornuftigt niveau. Heldigvis er der mange, der byder ind med meget. Det er også positivt, at der er hele ni spillere, der kommer på måltavlen. Og også positivt, at vi spiller godt i forsvaret, selv om vores normale styrmand i forsvaret Akutaaneq Kreutzmann ikke var på banen.

- Det er tvingende nødvendigt, at spillerne, når de kommer hjem til deres respektive klubber, holder den fysiske form vedlige, slutter Ingi Olsen.

Klar til internationale opgaver Knud Fl. Larsen

Rasmus Larsen noterer sig, at det som altid hjælper at træne.

- Vi har arbejdet en hel del med det mentale for blandt andet at få nogle fælles værdier. Det er så dejligt, at det vi træner virker.

- Selvfølgelig ville det være optimalt med en samling mere, inden vi rejser til Mexico City i april måned for at kæmpe med om den ene plads til verdensmesterskaberne i Egypten 2021, der er at spille om.