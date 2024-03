Håndbold: Nuuk-hold løber med guld under første GM for U16

Kassaaluk Kristensen Mandag, 04. marts 2024 - 17:03

Fem hold fra hvert køn har siden mandag den 26. februar deltaget i Grønlands første mesterskab i håndbold for U16.

Her kunne GSS’s pigehold og NÛK’s drengehold vinde i finalen efter nogle spændende kampe og dermed hive guldmedaljer hjem.

Grønlandsmesterskabet er holdt i Ilulissat, hvor Nagdlúnguaq 1948 var vært.

- Generelt for kampene er, at spillerne var nervøse og spændte under de første kampe. Men da de så startede uden pres, kunne det bemærkes at de efterfølgende blev hurtigere og mere sikre i deres spil, skriver håndboldforbundet TAAK i en pressemeddelelse.

Håb for fremtiden

Både for pige- og for drengeholdet var der et mål imellem holdene under finalekampen.

- Det kunne især bemærkes til medaljekampene, da alle 4 hold var meget tætte. Specielt skal nævnes finalekampene, hvor guldvindernen ”kun” vandt med 1 mål, i begge finaler. Dette er ikke set i mange år under de unges mesterskaber. Det giver en forhåbning for fremtiden, lyder det fra TAAK.

Placeringer for pigehold:

GSS, Nuuk SAK, Sisimiut Akuleriit Kujataa (blandet hold, syd) Akuleriit Avannaa (blandet hold, nord) NÛK, Nuuk

Placeringer for drengehold: