Håndbold: Lykke scorede fem mål for Nykøbing Falster

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 11. marts 2021 - 16:10

Jakob Larsens Nykøbing Falster Håndbold fik deres sjette sejr på stribe onsdag i Bambusa Kvindeligaen, da holdet slog Aarhus United med 34-26.

Den grønlandske landsholdsspiller Lykke Frank Hansen scorede fem mål i kampen.

- Det var en god kamp i går, for jeg har været meget opsat på at spille kampe, hvor jeg især denne sæson har trænet rigtigt meget, så jeg kan komme ind på banen og spille kampe, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Forskellige positioner

Lykke Frank Hansen spiller normalt som venstreback, men på grund af skade fra hendes klubkammerat, spillede hun kampen som venstrefløj.

- Jeg er ikke uvant med at spille i den position, da jeg har spillet på den position da jeg var yngre. Jeg har ikke en fast position her i klubben, jeg har spillet som streg, back og fløj. Det kan til tider være hårdt ikke at spille på min position, og jeg kan savne at spille som venstreback. Men det har været meget lærerigt at spille i forskellige positioner, fortæller håndboldspilleren.

Er blevet bedre som spiller

Selv om hun ikke har fået så meget spilletid, som hun havde håbet, har hun fået meget ud af de mange træningstimer.

- Jeg er blevet en bedre håndboldspiller, for jeg er omgivet af gode spillere, og har fået bedre kondition og blevet stærkere. Og jeg har lært at være tålmodig, for selv om jeg ikke går i banen hver gang, bliver jeg ved med at præstere under træningerne. Ud over det har jeg virkeligt forsøgt at ikke have hjemve, og det har gjort mig stærkere ved at fokusere på mit spil og ikke andet, fremhæver Lykke Frank Hansen.

Hun håber på, at hun fortsætter i klubben efter sæsonen.

Med sejren over Aarhus United sikrede Nykøbing Falster Håndbold at blive nummer seks i ligaen. Nu venter kampe mod Odense, Viborg og Aarhus United i slutspillet.