Håndboldlandsholdsspiller og snart skolelærer

Knud Fl. Larsen Søndag, 05. januar 2020 - 15:22

Aqqalu Sandgreen fik sit store gennembrud og sine første officielle landskampe i forbindelse med De Panamerikanske Mesterskaber i Nuuk i juni måned 2018. Blev hurtigt meget populær, når han susede

afsted på fløjen og scorede flotte mål mod de stærke sydamerikanske lande.

Grønland var tæt på af kvalificere sig til verdensmesterskaberne. Tabte desværre i et spændende drama efter omkamp i den afgørende kamp om tredjepladsen til Chile. De tre bedste, Brasilien, Argentina og Chile kvalificerede sig.

I perioden under De Panamerikanske Mesterskaber fik Aqqalu Sandgreen dagligt omkring 200 venneanmodninger på de forskellige sociale medier.

Det begyndte i Aasiaat

24-årige Aqqalu Sandgreen er født i Aasiaat. Har i sin barndom også boet i Ilulissat og i Nuuk. Har GU eksamen fra Aasiaat. Klubben var Norsaq HC.

Han har været på Himmelbjergets Efterskole. Og været på håndbold college i Silkeborg, hvor det blev til en HG eksamen på handelsskolen.

Under opholdet i Danmark var det Silkeborg-Voel KFUM, der var klubben. Nu er det studierne på Ilinniarfissuaq, der bliver passet, samtidig med håndbolden.

- Jeg bliver forhåbentlig færdig som lærer foråret 2021. Jeg har naturfagene fysik og kemi og så grønlandsk som hovedfag, fortæller Aqqalu Sandgreen under en pause i træningen.

Aqqalu Sandgreen stråler af tilfredshed. Det er ikke til at skjule, at livet er dejligt.

- Jeg har et dejligt liv. Masser af venner og en god familie.

Aqqalu Sandgreen bliver ikke familiens første lærer. En morfar har også været lærer.

Der er stor forskel

Aqqalu Sandgreen er helt klar over, at der er stor forskel på at spille håndbold i Nuuk og så det, som landsholdet oplever under træningssamlingen i Odense med træningskampe mod stærke modstandere.

- Både teknisk og konditionsmæssigt kan vi være med. Fysisk kniber det. Der er mange kampe til forskel. I Danmark spiller klubberne kampe i hele sæsonen og bliver presset. Hjemme i Nuuk spiller vi mod nogen, som vi kender, og så spiller vi for få kampe. I perioder kan det godt være svært at bevare motivationen, når vi ikke spiller flere kampe.

- Jeg træner næsten hver dag. Håndbold tre gange om ugen og så styrketræning.

Desværre den sidste samling

- Vi rejser til Mexico City i april og skal forsøger at kvalificere os til verdensmesterskaberne i Egypten i 2021. Det ville være godt, hvis vi havde en samling eller to mere for at blive endnu bedre sammenspillet.

- Vi kommer selvfølgelig til at kæmpe med alt, hvad vi har og er naturligvis glade for, at vi har været samlet her i Odense. Trænet og foreløbig spillet to træningskampe, slutter Aqqalu Sandgreen.

Foreløbig to nederlag

Landsholdet tabte fredag aften 31-27 til SUS Nyborg. Lørdag formiddag 35-24 til Otterup Håndboldklub.

Resultaterne skal man ikke lægge så meget i. Der bliver eksperimenteret meget og alle spillerne kommer i spil. Desuden er der flere af nøglespillerne, der døjer med skader.

Sidste kamp mandag

Landsholdet spiller sidste træningskamp under træningssamlingen mandag aften i Odense Idrætshold.

Modstanderen er HC Odense. Kampstart 18.30.