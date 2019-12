Håndboldkvinder går glip af OL

Ritzaus Bureau Onsdag, 11. december 2019 - 11:42

Det ærgrer Danmarks Idrætsforbund, at de danske håndboldkvinder ikke skal med til OL i Tokyo til næste år.

Der ærgrer i den grad Danmarks Idrætsforbund (DIF), at håndboldkvinderne onsdag missede muligheden for at kvalificere sig til OL i Tokyo til næste år.

Administrerende direktør Morten Mølholm havde sat næsen op efter at se Sandra Toft og resten af håndboldkvinderne i aktion i Japan.

- Håndbold betyder meget under et OL. Det betyder meget for hele OL-holdet og er et godt samlingspunkt, og så er der også mange, der interesserer sig for håndbold.

- Derfor er vi selvfølgelig super kede af, at de ikke skal med. Vi havde virkelig håbet, at vi også kunne få et kvindehåndboldlandshold med, siger han.

Danmark spillede uafgjort mod Serbien i den sidste kamp i mellemrunden ved VM, og resultatet betyder, at Danmark slutter som nummer fem i mellemrundegruppen efter Serbien, der i stedet får mulighed for at kvalificere sig til OL.

Det er andet OL i træk, der ikke får deltagelse af det danske kvindelandshold i håndbold, mens herrerne ved OL i 2016 vandt OL-guld og i år er kvalificeret via deres VM-guldmedalje fra januar.