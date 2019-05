Håndbold: Kreutzmann fortsætter karrieren i Japan

Knud Fl. Larsen Mandag, 06. maj 2019 - 14:03

Der skulle ske noget nyt efter mange år i den danske liga og der kommer der så sandelig til for Akutaaneq Kreutzmann.

- Jeg vil meget gerne til udlandet og prøve noget nyt, har Akutanneq Kreutzmann sagt mange gange i det sidste år. Efter fine sæsoner i GOG, Ribe-Esbjerg HH og senest to sæsoner i Nordsjælland Håndbold venter det helt store eventyr.

Kontrakt med japansk topklub

Akutaaneq Kreutzmann har nemlig skrevet en et-årig kontakt med en japanske topklub. Klubbens navn er indtil hemmeligt. Der er forskellige ting, som klubbens ledelse skal have på plads, inden de ønsker at offentligøre, at de har indgået aftale med en grønlandsk landsholdsspiller.

Akutaaneq Kreutzmann er lige kommet hjem fra Japan. Har set på forholdene, hilst på spillere, trænere og den øvrige stab omkring holdet.

- Det har været en rigtig god oplevelse at være i Japan. Japan er jo, som vi alle ved, et land hvor der er styr på tingene. Jeg rejser tilbage til Japan i begyndelsen af juli for at være med i opstartsfasen til den nye sæson.

Japansk håndbold

Japansk håndbold, og det gælder både på dame- og herresiden, har en fantastisk træningskultur. Klubberne er ejet af forskellige store firmaer, og spillerne er alle ansatte i de respektive firmaer. På herresiden er der ni klubber i den bedste liga.

Niveauet er ikke så højt i som i den danske håndboldliga.

- Jeg skal spille nogle kampe med min nye klub, inden jeg kan udtale mig om, hvor god ligaen er, siger Akutaaneq Kreutzmann

Japansk håndbold er i Danmark mest kendt for de tre japanske spillere i Nykøbing Falster Håndbold Ayaka Ikehara, Yui Sunami og Sakura Hauge.

To træningskampe

I 2012 spillede Grønland den foreløbige sidste træningskamp mod Japan. Kampen blev spillet i Danmark og Japan vandt dengang 29-28. Siden er der sket meget i japansk håndbold. Dygtige trænere er hentet i Europa. Der er investeret i flotte faciliteter. Interessen er stor.

Lige nu ser man i Japan frem til at arrangere kvindernes verdensmesterskab i december i år. Det japanske kvindelandshold trænes af danske Ulrik Kirkely.

Landsholdet

Opholdet i Japan kommer ikke til at betyde noget for Akutaaneq Kreutzmanns landsholdsdeltagelse.

- Jeg skal blot sørge for, at billetterne og alt er på plads i god tid inden de forskellige træningssamlinger, slutter Akutaaneq Kreutzmann.