Håndboldherrerne på samling i Nuuk

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 16. september 2021 - 12:46

30 håndboldspillere er blevet indkaldt til træningslejren af bruttolandsholdet i Nuuk.

Landstræner Johan Zanotti rejser i dag, onsdag, til Nuuk for at møde spillerne for første gang.

Det er min første tur til Grønland, og derfor ser meget frem til at komme til Nuuk. Jeg er rigtig spændt på at møde spillerne, og ser meget frem til at arbejde med dem. Min forventning er, at få snakket med spillerne om hvordan vi kan udvikle os yderligere, siger Johan Zanotti til Sermitsiaq.AG.

VM på blokken

Næste år skal herrelandsholdet forsøge at kvalificere sig til verdensmesterskaberne, derfor ser han samlingen som starten på den kommende kvalifikationsturnering.

Assisterende landstræner Akutaaneq Kreutzmann har haft opgave på at udtage de 30 spillere, som skal med i træningssamlingen.

Landstræneren har ønsket at se mange spillere ved den kommende samling. Jeg har udtaget både unge samt erfarende spillere til samlingen, siger han.

Landstræner Johan Zanotti skal være i Nuuk frem til mandag. Han oplyser, at den næste samling vil ske enten i oktober eller i november, og skal foregå i Danmark.

Her er de 30 spillere, der skal deltage ved træningssamlingen:

Målmænd:

Josef C. Frederiksen

Inuk Højgaard

Isak Olsen

Taatsiaq Villadsen

Suersaq Nathanielsen

Fløjespillere:

Lars Ole Lyberth

Pele Lynge

Aqqalu Sandgreen

Lars Møller

Vitalius Lennert

Pituaq Reimer

Inuuteq S Dahl

Stregspillere:

Kuutak K Olsen

Carlo Lyberth

Milan Olsen

Noah John Davidsen

Bagsspillere:

Nuka B Heilmann

Patrick B Larsen

Kâle Fleischer

Karl Brandt

Muusa O-Søholm

Malik Rosing

Akutaaneq Kreutzmann

Marco Geisler

Malik Kleist Andersen

Archibald Lennert

Niels Peter Johnsen

Marxwell Frederiksen

Inuk Olsen

Afbud: