Håndbold: Herrelandsholdet skal have ny landstræner

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 03. marts 2021 - 16:00

Færøske Ingi Olsen er ikke længere landstræner for det grønlandske herrelandshold i håndbold.

Hans aftale med håndboldforbundet TAAK udløb ved årets udgang i 2020, og parterne har besluttet, at aftalen ikke skal forlænges. Han har været landstræner siden 2017.

- Håndboldforbundet har oplyst, at de gerne ville prøve noget andet og gerne ville have en anden trænerprofil. Jeg er ikke skuffet over beslutningen, og jeg har stor respekt for forbundets arbejde og beslutning, siger den nu tidligere landstræner for herrelandsholdet, Ingi Olsen, til Sermitsiaq.AG.

Åben for fremtidig samarbejde

Han siger, at han allerede har meddelt landsholdstruppen, at han ikke længere er landstræner for herrelandsholdet.

- Jeg har været glad for at være landstræner, og jeg har sagt til håndboldforbundet, at jeg er klar til at bidrage omkring talentudvikling eller noget andet, hvis forbundet ønsker det, fremhæver han.

Bedste minde

Det Pan Amerikanske Mesterskaber, som blev afviklet i Nuuk i 2018, er Ingi Olsens bedste minde som landstræner.

- Det er det, der står skarpest som minde. Jeg kan så tydeligt huske, hvordan det var da nationalsangen startede, og den opbakning til holdet fra landet er noget, som jeg aldrig glemmer, fortæller Ingi Olsen, der nu er træner for den færøske håndboldklub H71.

Konsulent for håndboldforbundet Akutaaneq Kreutzmann bekræfter over for Sermitsiaq.AG, at aftalen med Ingi Olsen og assisterende landstræner Rasmus Larsens kontrakter ikke er blevet forlænget, og at forbundet nu er i gang med at finde en ny landstræner.